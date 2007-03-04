آمریکا از میزبانی سازمان ملل برای اعمال فشار به کشورهای مستقل استفاده سیاسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی حسینی با اعلام اینکه آمریکا با این اقدام از میزبانی سازمان ملل برای اعمال فشار به کشورهای مستقل استفاده سیاسی کرده است، افزود: متاسفانه این اولین بار نیست که آمریکا بادست زدن به اینگونه اقدامات، مانع اجرای وظایف و اعلام دیدگاه های اعضای سازمان ملل در اجلاس های برگزار شده از سوی نهادهای وابسته به آن سازمان می گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر تعهد و مسئولیت کشور آمریکا درقبال اعضای سازمان ملل نسبت به حضور بدون مانع آنها در اجلاس های بین المللی منعقد در آن سازمان را یاد آور شد و توجه جامعه جهانی را به این نکته جلب نمود.