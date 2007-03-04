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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۰۴

واکنش حسینی به عدم اعطای رویداد به هیات ایرانی اجلاس سازمان ملل ؛

آمریکا از میزبانی سازمان ملل برای اعمال فشار به کشورهای مستقل استفاده سیاسی می کند

آمریکا از میزبانی سازمان ملل برای اعمال فشار به کشورهای مستقل استفاده سیاسی می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر دولت آمریکا در عدم صدور رویداد به هیات زنان ایران شرکت کننده در پنجاه و یکمین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک را نقض وظایف و تعهدات اولیه دولت آمریکا در برابر اعضای سازمان ملل متحد دانست و آن را محکوم نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی حسینی با اعلام اینکه آمریکا با این اقدام از میزبانی سازمان ملل برای اعمال فشار به کشورهای مستقل استفاده سیاسی کرده است، افزود: متاسفانه این اولین بار نیست که آمریکا بادست زدن به اینگونه اقدامات، مانع اجرای وظایف و اعلام دیدگاه های اعضای سازمان ملل در اجلاس های برگزار شده از سوی نهادهای وابسته به آن سازمان می گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر تعهد و مسئولیت کشور آمریکا درقبال اعضای سازمان ملل نسبت به حضور بدون مانع آنها در اجلاس های بین المللی منعقد در آن سازمان را یاد آور شد و توجه جامعه جهانی را به این نکته جلب نمود.

کد مطلب 456732

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