خروج واحدهای دانشگاه آزاد از زیاندهی/ تغییر سال مالی دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در نوزدهمین جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان گفت: اعضای هیئت امنای استانی در دوره جدید دانشگاه آزاد اسلامی از اختیارات بیشتری نسبت به دوره قبل برخوردار هستند و باتوجه به اینکه با ملاحظات استانی آشنایی دارند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌های استان را در نظر می‌گیرند.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بعد از استان تهران از لحاظ جمعیت دانشجویی در رتبه دوم قرار دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در سیاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهیم با هدایت هیئت امنای استان‌ها این دانشگاه را به توسعه هوشمند شهری و اقتصاد شهری پیوند بزنیم، خاطرنشان کرد: بدین منظور دو الگوی جامع مدیریت آموزش و پژوهش فناوری در سال آینده در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته که یکی از این پلتفرم‌ها، موضوع بازمهندسی نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی است.

طهرانچی ادامه داد: تهدید آینده در حوزه غذا، مسئله آب در کشور نیست، بلکه نداشتن کارشناس کشاورزی است، چراکه اکنون دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن ۲ هزار استاد در رشته کشاورزی تنها ۷ هزار دانشجو دارد، یعنی به ازای هر یک استاد، ۳ دانشجوی کشاورزی در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند که موضوع قابل بررسی است.

وی اظهار داشت: متأسفانه عدم انطباق آموزش‌های کشاورزی در دانشگاه با نیاز کشاورزی، باعث شده با بحران کارشناس در این حوزه مواجه شویم به دلیل آنکه دانشگاه‌ها تاکنون کارشناسان را برای دولت تربیت می‌کردند نه برای کار در زمین‌های کشاورزی و این یکی از موضوعاتی است که در دستورکار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته و برای حل این بحران، می‌خواهیم بحث غذا و آموزش کشاورزی و رشته‌های مرتبط با آن را در قالب یک پلتفرم پیگیری کنیم و کل رشته‌های مرتبط با کشاورزی را درگیر مسئله غذا و امنیت غذایی کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تأمین امنیت غذایی، تولید بذر صیفی‌جات و آفات بیولوژیک است که بر این اساس واحد اصفهان (خوراسگان) مجری تولید بذر، واحد یزد که پیشرفت خوبی در حوزه آفات بیولوژیک داشته متولی تولید کنه برای دفع آفات و کمک به تولیدات گلخانه‌ای است.

طهرانچی ادامه داد: پلتفرم دوم که در دستورکار دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد، فناوری ارتباطات و موضوع آی تی است که می‌تواند به اشتغال استان‌ها کمک کند. اکنون در حال طراحی زیرساخت‌های این دو پلتفرم هستیم تا بتوانیم اشتغال استان‌ها را تأمین کنیم.

وی گفت: برای اولین بار در تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی، حسابرسی مستقل از عملکرد مالی این دانشگاه در سال ۹۵ انجام شد. این در حالی است که در ۳۶ سال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد اسلامی انجام نشده بود و با برنامه‌ریزی هیئت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه مفید راهبر که یک مؤسسه حسابرسی مستقل است، مسئولیت حسابرسی را برعهده گرفت و این حسابرسی هرساله انجام و گزارش آن به اطلاع هیئت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و استان‌ها خواهد رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از تغییراتی که در دوره مدیریتی جدید این دانشگاه صورت گرفته، تغییر سال مالی دانشگاه از سال شمسی به سال تحصیلی است. بر این اساس، سال مالی دانشگاه آزاد اسلامی منطبق با سال تحصیلی و از اول شهریورماه آغاز می‌شود.

طهرانچی افزود: برای سال ۱۳۹۸ یک دوره پنج ماهه به عنوان متمم بودجه در نظر گرفتیم. در این متمم پنج ماهه، خارج کردن واحدها از وضعیت زیاندهی از اهمیت بالایی برخوردار است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.