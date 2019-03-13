رویکرد جدید سپاه در انتصاب جوانان/ مرجعیت بسیج دانشجویی حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی لرستان با اشاره به روز بزرگداشت شهدا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنانی می‌فرماید «شهدا تا هستند، با تن خودشان دفاع می‌کنند، وقتی می‌روند، با جان خودشان «وَیَستَبشِرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنون» بینید این استبشار، مال بعد از رفتن است. تا هستند، جانشان و تنشان و حرکت مادّی‌شان در خدمت اسلام و در خدمت جامعه‌ی اسلامی است، وقتی می‌روند، معنویّتشان، صدایشان تازه بعد از رفتن بلند می‌شود. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز می‌شود، با مردم حرف می‌زنند…»

وی یادآور شد: صدای شهید بعد از شهادتش جاری می‌شود و این ما هستیم که باید این صدا را بشنویم.

بسیج دانشجویی جوانانه تر می‌شود

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه رویکرد جدیدی در سپاه با دستور سردار جعفری شکل گرفته که بسیج دانشجویی را می‌خواهند جوانانه تر کنند، تصریح کرد: به ما دستور دادند عمدتاً از صدر تا ذیل بسیج دانشجویی جوان باشد و هرچه می‌توانیم از خود بدنه دانشجویی استفاده کنیم.

سردار کشکولی ادامه داد: از تابستان امسال چند جلسه نقل و انتقال و پیشنهاد داشته‌ایم، نظرات را گرفتیم و در نهایت تصمیم هم گرفتیم؛ امروز با رویکرد جدید آمده‌ایم، سرهنگ محمدی فر فرمانده سابق ناحیه بسیج دانشجویی با اینکه مسن است اما خود دانشجویان می‌گفتند خواهش می‌کنیم بماند، اولویت این بود که بمانند اما اگر می‌خواهند بروند گزینه دیگر را پیشنهاد می‌دادند.

بر اساس گام دوم انقلاب باید تحول ساختاری و تغییرات ماهیتی داشته باشیم

وی با اشاره به اینکه فرمانده سابق ناحیه بسیج دانشجویی تعامل خوبی با رؤسای دانشگاه داشتند، فضای خوبی با جوانان و دانشجویان داشتند اما بر اساس گام دوم انقلاب باید تحول ساختاری و تغییرات ماهیتی داشته باشیم، اظهار داشت: گذشته پرافتخاری در بسیج دانشجویی داشته‌ایم اما رویکرد جدید بر این شکل است که اولاً کاری کنیم که مرجعیت در بین جوانان دانشجو بسیج دانشجویی باشد؛ مرجعیت حتماً مقبولیت هم می‌خواهد. حتی در مرجعیت دینی اینگونه است و مقبولیتی می‌خواهد.

در بسیج دانشجویی باید نقاد و مطالبه گر باشیم اما مرجعیت ما در تیپ جوان حفظ شود

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه در بسیج دانشجویی با حفظ رفتارهای دانشجویی، مطالبه گری، انقلابی گری و … باید اخلاقی را تعریف کنیم که جمع بین همه باشد تا از حیث انقلابی گری و حرکت جنبشی افراد و دانشجویان خود را وصل به بسیج دانشجویی کنند، تصریح کرد: در بسیج دانشجویی باید نقاد و مطالبه گر باشیم اما مرجعیت ما در تیپ جوان حفظ شود، در عین حال دنبال هم افزایی باشیم و در تعامل با رؤسای دانشگاه‌ها باشیم.

سردار کشکولی با تاکید بر اینکه بسیج دانشجویی در مقطع ارشد و دکتری دنبال مسئله یابی و حل آن باشد، بخش مطالبه گری را در مقطع پایین‌تر کارشناسی بگذاریم و دنبال کنیم، افزود: این مطالبه گری با روش‌های منطقی و اخلاقی باید باشد، با پرخاش و عبوس بودن نیست، مطالبه گری خیلی وقت‌ها با روی خوش باید باشد؛ مستدل و متقن باشد.

موضوع عفاف و حجاب را با نگاه ایجابی و مناظره و بحث در دانشگاه باید دنبال کرد

وی با اشاره به اینکه در بسیج دانشجویی گروه‌های جهادی را همچنان داریم اما بحث جدیدی هم فعال شده است که موضوع حل آسیب‌های اجتماعی است و فعلاً سه آسیب طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی را در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد: بحث عفاف و حجاب را نیز باید دنبال کرد که در دانشگاه باید با نگاه ایجابی باشد، نگاه سلبی کار دانشجو نیست، با اغنا کردن و صحبت کردن، با مناظره و بحث‌های رو در رو باید این را دنبال کنیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر تلطیف فضای دانشجویی به این شکل که حتماً روحیه انقلابی گری همراه با بصیرت افزایی باشد، ادامه داد: توقع داریم دانشجوی بسیجی درس خوان ترین دانشجو باشد، کسی باشد که تلاش کند برای درس و این تلاش او مشهود باشد، نمی‌خواهیم استادی از دست بسیج دانشجویی ناراحت باشد و بگوید به فضای درسی و علمی توجه ندارد.

سعی می‌کنیم عمده پاسدارها را از بسیج دانشجویی ببریم و کلاً باید بسیج دانشجویی را بتکانیم و به دست جوانان بدهیم

سردار کشکولی افزود: مرجعیت بسیج دانشجویی باید به گونه‌ای باشد که دانشگاه را به عنوان پایه پمپاژ علمی برای چهل سال آینده آماده کنیم. الان علی رغم اینکه اساتید تراز انقلاب زیاد داریم اما کارکرد دانشگاه ما این نیست، لذا هر کسی هرجا هست باید خودش را اصلاح کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سابقه «میلاد شرفی» فرمانده جدید ناحیه بسیج دانشجویی در سپاه سه سال است، هم جوان است هم از جنس خودتان است و سابقه در بسیج دانشجویی دارد، گفت: آقای شرفی آدم باسواد و دانشجوی خوبی است، خواهش می‌کنم کمکش کنید، ما خودمان هم حمایت می‌کنیم؛ جوان است و ممکن است آزمون و خطاهایی هم داشته باشد، این را خیلی پررنگ نکنید و امیدواریم به زودی آثار کارش را ببینیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم عمده پاسدارها را از بسیج دانشجویی ببریم و کلاً باید بسیج دانشجویی را بتکانیم و به دست جوانان بدهیم.