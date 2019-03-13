آمار خیره کننده کاراته در تغییر رئیس/رئیس یازدهم کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، «رئیس آینده فدراسیون کیست؟»؛ این سوالی است که جواب آن تا ۲۴ ساعت آینده مشخص خواهد شد اما سوال و نکته مهمتر در مورد آن اینکه آیا رئیسی که انتخاب می‌شود، می‌تواند دوره چهار ساله مدیریت خود را به اتمام برساند یا خبر؟

تنها رئیس باثبات کاراته ایران در ۳۰ سال اخیر کسی نبود جز حبیب الله ناظریان، رئیس اصفهانی فدراسیون کاراته که در برهه‌ای سرمربی تیم ملی هم بود. وی بعد از رقابت‌های ۲۰۰۴ مکزیک و پس از ۱۳ سال مدیریت مداوم از سمت خود استعفا داد و از آن زمان تا کنون روسایی که با رأی مجمع به دفتر فدراسیون در ورزشگاه شهید کشوری راه یافتند، بیش از سه سال دوام نیاورده اند.

بعد از ناظریان، علیرضا سمندر در دو مرحله، مرحوم حاج بهزاد کتیرایی، عباس احمد پناهی و محمدصادق فرجی در دو مرحله مسئولیت ریاست در فدراسیون کاراته را برعهده داشته اند. عالمی، آهی، طباطبایی و آشوری نیز در مقاطعی به عنوان سرپرست در فدراسیون کاراته مدیریت کرده اند.

با احتساب ناظریان و سه سرپرست تا کنون هشت نفر در ده مرحله مسئولیت کاراهته را برعهده داشته اند و فردا پنجشنبه قرار است یازدهمین رئیس برای فدراسیون کاراته انتخاب شود.

در بین رؤسای فدراسیون‌ها تنها سمندر و پناهی از اهالی کاراته بودند که به دلیل افزایش حاشیه‌ها و تنش بین اهالی این رشته مجبور به استعفا شدند. کاراته در زمان مدیریت سرپرست‌ها که سه نفر از آنها از خارج مجموعه کاراته بودند، کمترین حاشیه را داشته است. فرجی هم در هر دو مرحله با وجود عملکرد مناسب، بعد از نزدیک به دو سال مجبور شد به دلیل مسائل شغلی از سمت خود کناره گیری کند

در واقع یک حقیقت تلخ در این بین وجود دارد و آن اینکه کاراته با افرادی از بیرون مجموعه خود بیشتر و راحت تر کاراته کرده و کمتر مشکل داشته است! به هر حال امیدواریم اعضای مجمع بهترین تصمیم را برای آینده کاراته بگیرند.

کاراته یکسال سخت را پیش رو دارد که در سایه آرامش و مدیریت صحیح می‌تواند به کسب سهمیه کامل برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ ختم شود.