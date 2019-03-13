۸۰درصدظرفیت آبی استان مصرف میشود/افزایش۲۲سانتی تراز دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف غفارزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به روز آب که دوم فروردین ماه است، افزود: با توجه به تعطیلی ایام نوروز این مسئله به خوبی تبیین نمی‌شود در حالی که در جهان ۲ میلیارد نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

وی با اشاره به حجم مصرف آب در استان آذربایجان‌شرقی گفت: ما سالانه بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کنیم که متأسفانه بسیار زیاد است و در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای کاهش مصرف تا ۶۰ درصد هستیم که با توجه به مصرف ۸۵ درصدی در بخش کشاورزی نیاز به تغییر الگوی کاشت و جلوگیری از هدر رفت آب داریم.

غفارزاده با اشاره به وضعیت آب‌های زیر زمینی گفت: وضعیت خوبی در بحث آب‌های زیر زمینی نداریم و دشت‌ها در حال افت هستند که وضعیت فوق بحرانی را در دشت شهرستان‌های مرند و شبستر شاهد هستیم و به صورت پایلوت طرحی‌هایی را در این شهرستان‌ها شروع کرده ایم که جلوی کاهش ۴۰ سانتی آب‌های زیر زمینی و افت سطح دشت‌ها را بگیریم و در این خصوص هزار و ۴۲ چاه غیر مجاز را مسدود کردیم و در کشور رتبه اول را کسب کردیم.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در خصوص میزان بارش باران و برف در نسبت به سال قبل گفت: استان آذربایجان‌شرقی نسبت به سال قبل ۲۰ و نسبت به بلند مدت ۳۱و نیم درصد افزایش بارش داشتیم و بیشترین بارش‌ها از شهرستان‌های مراغه با ۲۶۸ میلیمتر و هشترود با ۲۶۱ میلی متر و کمترین آن از شهرستان سراب ۱۱۵ میلیمتر و خدا آفرین با ۱۴۰ میلیمتر گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت با توجه به افزایش بارش‌ها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه که برای استان‌های شمال غرب کشور حیاتی است افزود: الان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ما ۲۲ سانتی متر افزایش سطح تراز آب دریاچه ارومیه را داریم.

غفارزاده در خصوص انتقال آب ارس به دشت تبریز گفت: این طرح یک پروژه بزرگ است و ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب را منتقل خواهد کرد و ۱۴۰ کیلومتر طول دارد تعریف شده و آب شمال استان را تأمین کرده و پسماند آن نیز بعد تصفیه به دریاچه ارومیه خواهد ریخت، این پروژه ۶۸۰ میلیون یورو بر آورد شده و جزو پروژه‌های هست که توسط شورای اقتصاد مجوز داده شده است که از طریق فاینانس اجرا شود و فاینانسر پیمانکار انتخاب شده و در صورت تأمین مالی ظرف ۳ سال به اتمام خواهد رسید.