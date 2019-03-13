شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد استقلال برابر العین امارات گفت: شرایط آبی پوشان در لیگ قهرمانان خوب نیست. آنها باید سه امتیاز این دیدار را از آن خود می‌کردند اما متأسفانه باتجربه‌ها نتوانستند بازی را مدیریت کرده و با همان تک گل به پیروزی برسند.

وی تأکید کرد: باید از شروع نیمه دوم، استقلال همانند ۱۰ دقیقه پایانی به حریف فشار زیادی می‌آورد تا بتواند هم اجازه گل زنی به آنها ندهد و هم برای بار دوم دروازه العین را باز کند اما متأسفانه آنها از موقعیت‌های به دست آمده استفاده نکردند و در نهایت سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کردند.

بیانی در ادامه تصریح کرد: در خط هافبک و حمله خوب بودیم اما متأسفانه در خط دفاعی کمی بی فکر بودیم و العین توانست به راحتی دروازه استقلال را باز کند و هرچه هم بعد از آن آبی پوشان تلاش کردند که به گل دست پیدا کنند این اتفاق صورت نگرفت و بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: متأسفانه آبی پوشان تمرکز خود را از دست دادند و نتوانستند استرس را از خود دور و آرامش خود را حفظ کنند و اعتقاد دارم هرچه مربی در کنار زمین از آنان خواست که این کار را انجام دهند، آنها موفق به انجام چنین کاری نشدند و به راحتی دو امتیاز را از دست دادند.

بیانی در پاسخ به این سوال که آیا استقلال می‌تواند به دور بعد صعود کند؟ اظهار داشت: روی کاغذ هنوز شانس داریم اما باید بپذیریم هنوز بازی‌های سختی در پیش داریم. با توجه به اینکه ما تنها یک بازی دیگر در داخل خانه داریم باید برابر الهلال به نحوی بازی کنیم که بتوانیم از آنها امتیاز بگیریم اگر چه کار بسیار سختی است چرا که الهلال یکی از تیم‌های پرقدرت لیگ قهرمانان آسیاست و با یک مدیریت صحیح و به دور از استرس، صعود به مرحله بعد دور از انتظار نیست.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان سازمان لیگ به خاطر فشردگی بازی‌ها، اظهار داشت: متأسفانه این فشردگی‌ها به تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان ضربه می‌زند. مسئولان باید بدانند لیگ قهرمانان آسیا بحث ملی است و نباید آبروی فوتبال ایران از بین برود. این فشارها باعث مصدومیت خواهد شد و این می‌تواند بلای جان بازیکنان استقلال شود. بهتر است مسئولان سازمان لیگ چاره‌ای بیندیشند تا تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان از این فشردگی خارج شده و بتوانند با استراحت بیشتری به مصاف حریفانشان بروند.

بیانی در خصوص قضاوت داور دیدار العین برابر استقلال خاطرنشان کرد: او اشتباهات فاحشی داشت و این مسئله باعث شد که استقلال نتواند به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کند.

پیشکسوت استقلال در پایان و در خصوص دیدار روز شنبه استقلال برابر نساجی قائم شهر گفت: با توجه به اینکه این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود استقلال می‌تواند برنده این بازی باشد. مطمئناً شفر در این دیدار به برخی بازیکنانش استراحت خواهد داد و برخی دیگر را جایگزین می‌کند تا بتواند با پیروزی برابر نساجی قائم شهر خود را آماده دربی پیش رو کند زیرا می‌داند تا ۱۰ فروردین زمان زیادی باقی نمانده و باید استقلال با یک ریکاوری خوب به مصاف پرسپولیس برود.