تولید محتوای صوتی (پادکست) رایگان در نوروز ۹۸ با رایا مارکتینگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تولید محتوای صوتی یکی دیگر از انواع مختلف تولید محتوا است که می‌تواند تعداد بازدید کنندگان سایت و مخاطبان شما را تا حد چشمگیری افزایش دهد. تولید محتوای صوتی خوب و مناسب در کنار سایر محتواهای سایت می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار کاربر قرار داده و او را راغب به خرید از محصولات یا استفاده از خدمات شما کند.

تولید محتوای صوتی چیست؟

هر فایل صوتی که اطلاعات خاصی برای مخاطبان و کاربران داشته باشد را محتوای صوتی می‌نامیم. پادکست مهم‌ترین و معروف ترین نوع تولید محتوا صوتی است که به وسیله نرم افزارهای خاصی تولید می‌شود. در این نرم افزارها، هنگام تولید پادکست‌ها معمولاً می‌توان یک موزیک پس زمینه برای صدای ضبط شده انتخاب کرد، یا نوع صدا و میزان بم یا زیر بودن و اکو آن را تغییر داده و کارهای دیگری برای جذابیت و تأثیر بیشتر پادکست بر مخاطب انجام داد.

مزایای استفاده از تولید محتوای صوتی:

تولید محتوای صوتی باعث می‌شود که تنوع بازدید کنندگان سایت شما به افراد کم بینا و نابینا نیز افزایش پیدا کند. از طرفی به اشتراک گذاری یک فایل صوتی بسیار ساده‌تر و تأثیر گذارتر از انواع دیگر محتوا است. شما با اشتراک گذاری بخشی کوچک از محتوای سایت خود در یک فایل صوتی می‌توانید مخاطب خود را به شنیدن و مشاهده مطالب دیگر سایت خود علاقه‌مند کنید.

تأثیر تولید محتوای صوتی بر سئو سایت:

چند سالی است که گوگل فاکتورهای اعتبار سنجی سایت‌های اینترنتی را تا حد زیادی تغییر داده است. یکی از این فاکتورها تنوع محتواهای قرار داده شده در سایت است. گوگل یک سایت با محتواهای متنوع مانند صوتی، تصویری و متنی را قابل اعتماد تر تشخیص داده و رتبه بالاتری به آن اختصاص می‌دهد. از طرفی همانطور که در بالا نیز اشاره شد تولید محتوای صوتی می‌تواند آمار بازدید روزانه شما را افزایش دهد.

فاکتور مثبت دیگر در سئو سایت مدت زمانی است که کاربران، در سایت باقی می‌مانند. بدون شک زمانی که فرد برای گوش دادن به محتوا صوتی می‌گذراند مدت زمان ماندن در سایت را نیز افزایش می‌دهد. مساله دیگر به اشتراک گذاری ساده‌تر محتوا صوتی در کانال‌ها و سایت‌های دیگر است. شما به راحتی می‌توانید یکی از محتواهای صوتی خود را در کانال‌های تلگرامی و یا شبکه‌های مجازی دیگر قرار داده و تعداد بک لینک‌های خود را تا حد چشمگیری افزایش دهید. تعداد بک لینک یکی دیگر از فاکتورهای اعتبار سنجی گوگل است که باعث ارتقا سئو سایت شما می‌شود از طرفی بک لینک تعداد کلیک‌های URL سایت و بازدید از آن را نیز افزایش می‌دهد.

تولید محتوای صوتی در رایا مارکتینگ:

تولید محتوای صوتی نیز مانند سایر گونه‌های تولید محتوا دارای اصول و قوانینی است که باید توسط افراد متخصص آماده شده تا بتواند بر مخاطب تأثیر بگذارد. رایا مارکتینگ به شما این امکان را می‌دهد که پادکست‌ها و محتواهای صوتی بسیار حرفه‌ای، جذاب و زیبا بسازید تا مخاطبان سایت خود را به شکل چشمگیری افزایش دهید. برای دریافت محتوای صوتی رایگان کافی است در رایا مارکتینگ ثبت نام کرده و سفارش تولید محتوا صوتی دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان نیز می‌توانید با شماره ۰۲۱۴۷۶۲۸۵ تماس حاصل کنید.

سایر خدمات رایا مارکتینگ ( https://RayaMarketing.com):

رایا مارکتینگ به عنوان اولین پورتال دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا علاوه بر تولید محتوا صوتی تمام خدماتی که در دنیای دیجیتال و اینترنت به آن نیاز دارید را در نهایت کیفیت در اختیار شما قرار می‌دهد.

تولید محتوا:

رایا مارکتینگ با به کارگیری بیش از ۷ هزار نویسنده نگارش متن شما را به افرادی که در موضوع محتوا اطلاعات کافی دارند می‌سپارد. بعد از نگارش متن، محتوا توسط کارشناسان رایا مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که تمام نکات سئو، نگارشی و املایی در متن رعایت شده است.

درصورتی‌که بنا به هر دلیلی از محتوا تولید شده رضایت کافی نداشتید می‌توانید موضوع را با نویسنده یا کارشناسان رایا در میان گذاشته تا محتوا کاملاً طبق خواسته شما تغییر کند. اگر با کیفیت کار رایا مارکتینگ آشنایی کافی ندارید، می‌توانید یک یا دو محتوای اولیه خود را به صورت رایگان از رایا هدیه بگیرید. امکان مشاوره رایگان نیز در رایا وجود دارد. تنها کافی است با شماره ۰۲۱۴۷۶۲۸۵ تماس گرفته و با کارشناسان رایا صحبت کنید.

رپورتاژ آگهی:

نگارش و درج رپورتاژ آگهی از دیگر خدمات رایا مارکتینگ است که در نهایت دقت و کیفیت انجام می‌شود. رایا با در اختیار داشتن جامع‌ترین لیست انتشار دهندگان رپورتاژ آگهی و فاکتورهای سئو آنها، می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین سایت را برای درج رپورتاژ آگهی برای شما انتخاب کند. نگارش متن رپورتاژ برای شما به صورت کاملاً رایگان با رعایت کامل اصول سئو، نگارشی و املایی انجام شده و شما تنها هزینه درج آن را در سایت پرداخت می‌کنید.

تولید موشن گرافیک:

تولید و طراحی موشن گرافیک سایت و یا تیزرهای تبلیغاتی خود را نیز می‌توانید به رایا و ۹ هزار گرافیست آن بسپارید. در رایا ابتدا سناریو کلیپ و سپس کاراکترها و لوکیشن برای شما فرستاده شده تا آنها را تأیید کنید. بعد از تأیید شما ساخت نهایی موشن گرافیک و صداگذاری در بالاترین سطح کیفیت برای شما انجام می‌شود.

علاوه بر تولید محتوا صوتی، تصویری و متنی، نگارش و درج رپورتاژ آگهی، طراحی و ساخت موشن گرافیک از دیگر خدمات رایا مارکتینگ می‌توان به طراحی سایت، طراحی لوگو، طراحی کارت ویزیت، برگزاری دوره‌های بازاریابی آنلاین و غیره اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱۴۷۶۲۸۵ تماس بگیرید.

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