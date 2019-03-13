فهرست و نحوه فعالیت شعب کشیک بانک انصار در هفته آخر و نوروز ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بانک انصار، معاونت برنامه‌ریزی و هدایت‌راهبردی در این اطلاعیه ضمن تأکید بر افزایش ساعات کاری شعب بانک در هفته آخر اسفندماه سالجاری به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و هم‌میهنان عزیز، نحوه فعالیت شعب این بانک در هفته آخر اسفند و ایام نوروز ۹۸ را به شرح زیر مشخص کرد:

مدیریت شعب استان‌ها حسب نیاز نسبت به افزایش ساعت کاری یا دایرکردن باجه عصر حداکثر تا ساعت ۱۹، از روز شنبه ۱۸ تا دوشنبه ۲۷ اسفند مبادرت ورزند.

شعب در روز سه شنبه ۲۸ اسفند تنها مجاز به واریز و برداشت وجوه سپرده، واریز وجوه اقساط به سپرده و دریافت قسط تسهیلات و پولگذاری خودپردازها هستند و ساعت کاری شعب در این روز حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰ تعیین می‌شود.

سقف برداشت وجه کارتی (داخلی) ازخودپردازها از ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۶ فروردین ۹۸ از مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد.

ارائه خدمات به مشتریان محترم در روزهای سوم و چهارم نوروز ۱۳۹۸ درشعب کشیک از ساعت ۹ تا ۱۳ می‌باشد (ساعت‌کار شعبه کیش در ایام‌کشیک مطابق با ساعات‌کاری سایر شعب منطقه آزاد است)

در ایام مذکور، صرفاً خدمات ریالی ارائه می‌شود.

شایان ذکر است ساعت کار در روزهای کاری ایام نوروز از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ تا پایان تعطیلات نوروز برای تمامی شعب مطابق روال عادی و بدون باجه عصر خواهد بود.