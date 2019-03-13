به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان عنوان کرد: برنامه ۳ ساله عملیاتی و راهبردی استان همدان تا نیمه اول فروردین به همه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه با مشارکت و همفکری نمایندگان، سازمان مدیریت و دستگاه‌ها به عنوان چشم انداز استان همدان تهیه شده است، گفت: هدف از تهیه این سند حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از روزمرگی است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه اجرای این سند اولویت همه دستگاه‌های اجرایی استان همدان است، گفت: توجه به اشتغال و معیشت مردم در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سند راهبردی مسائل به صورت روشن و شفاف بیان شده است، افزود: ملاک ارزیابی مدیران و ادامه همکاری، اجرای سند است و همه باید زیر آن را امضا کنیم.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه سیستم من در تصمیم‌گیری‌ها دیکتاتوری نیست و مشارکتی است ادامه داد: اگر دستگاه یا مدیری توانایی اجرای سند راهبردی استان را ندارد، بگوید تا فرد دیگری را جایگزین وی کنیم.

شاهرخی همچنین از جذب ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری سخن گفت و افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان در شهرستان‌ها با موضوعیت سند ۳ ساله و عملیاتی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملکرد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، بانک‌ها و اداره کل کار استان مورد رضایت است اما باید تلاش بیشتری صورت گیرد، گفت: در سال آینده اشتغال اولویت است و همه دستگاه‌ها موظف هستند زمینه و فرصت مناسب برای حضور سرمایه گذاران در استان را فراهم آوردند.

استاندار همدان با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار در استان باید نگاه به موضوع سرمایه‌گذاری را تغییر داد، افزود: باید برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم.