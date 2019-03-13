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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ملی فرش دستباف در تبریز برگزار شد

اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ملی فرش دستباف در تبریز برگزار شد

تبریز- مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ملی فرش دستباف در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد ملی فرش دستباف در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.

این المپیاد با همکاری مرکز ملی فرش ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و سازمان صنعت معدن و تجارت استان و در حضور اساتید، هنرجویان و دانشجویان رشته فرش از دانشگاه‌های سراسر کشور به مدت ۳ روز در تبریز برگزار شد.

معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم با بیان اینکه فرش صنعت اشتغال زایی است، گفت: باید افزایش سهم اقتصادی این هنر و صنعت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علی جهانگیری با اشاره به جایگاه برجسته هنر و صنعت فرش در آذربایجان شرقی گفت: ساماندهی تشکل‌های فعال در عرصه هنر و صنعت فرش ضروری است.

وی با بیان اینکه نیازمند ساماندهی جدی تشکل‌های فرش هستیم، افزود: تشکیل کارگروه فرش در استانداری آذربایجان شرقی مورد پیگیری قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با تشکیل این کارگروه شاهد انسجام این صنعت در استان باشیم.

جهانگیری برگزاری المپیادهای علمی را اقدامی ارزنده در اعتلای صنعت فرش دانست و گفت: ورود فناوری در حوزه فرش ضروری است.

این المپیاد ملی در سه گرایش دانش آموزی و چهار گرایش دانشجویی برگزار شد و دانشجویان ۲۵ دانشگاه از ۱۴ استان و دانش آموزان ۱۳ استان کشور در این المپیاد شرکت کردند که با پایان آزمون‌های عملی، نفرات برتر امروز معرفی شدند.

این المپیاد در سه رشته طراحی، بافت و مواد اولیه و رنگرزی در سطح هنرجویان و چهار رشته طراحی، بافت، مواد اولیه و رنگرزی و مرمت در سطح دانشجویان برگزار شد.

کد مطلب 4567363

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