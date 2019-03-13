پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون علمای دین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز چهارشنبه در همایش هادیان نور که در سالن تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) پرچم اسلام را بلند کردند و برای پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به یار و همراه داشتند و علما و مبلغان دین از جمله مهمترین اقشاری بودند که ایشان را یاری کردند.

وی افزود: علمای پیشین نیز همین کار را کردند و اگر فعالیت‌ها و روشن‌گری‌های علمای پیشین نبود، امام خمینی (ره) لبیک گو نداشتند و کار انقلاب اسلامی پیش نمی‌رفت.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه در طول انقلاب اسلامی بارها تأثیرگذاری علما را دیده‌ایم، خاطرنشان کرد: علما در طول تاریخ نقش مؤثری در شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی علیه ظلم و بیداد داشتند که نمونه آن را در حکم میرزای شیرازی در باب استعمال دخانیات و تبعیت مردم از حکم ایشان را شنیده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: پدر، مادر و همسر علما که در کنار آنها بوده‌اند، نقش مؤثری در تشویق آنها برای پیشبرد اهداف اسلام داشته‌اند و می‌باید قدردان تلاش‌های آنها باشیم.

وی با بیان اینکه ارتباط علما با قشرهای مختلف جامعه از دیرباز بسیار عمیق است، گفت: انسان‌ها از ابتدای تولد تا پایان زندگی در مراحل مختلف زندگی، به علما مراجعه می‌کنند و این مهم یکی از عواملی است که ارتباطات علما با مردم را عمق بخشیده است.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: همانطور که در عرصه دینی و فرهنگی مبلغان ارزشمندی داشته و داریم، مبلغات و بانوان بسیار توانمندی نیز داشته و داریم و می‌باید قدردان نقش آفرینی آن بزگواران هم باشیم.

امام جمعه قزوین در پایان به سابقه دینی و فرهنگی قزوین اشاره کرد و یاد و خاطره مرحوم باریک‌بین، مرحوم شالی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، مرحوم سامت، مرحوم مظفری، مرحوم ابوترابی و مرحوم زرآبادی را گرامیداشت.