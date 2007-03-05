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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۷

/ جایگاه امنیت در جامعه - 5 /

دستگاههای انتظامی و قضائی تامین کننده بخشی از امنیت هستند

دستگاههای انتظامی و قضائی تامین کننده بخشی از امنیت هستند

رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: بسیاری از نا امنی های موجود در جامعه از سوی مردم صورت می گیرد. نباید توقع داشت که دستگاههای انتظامی ، قضائی و... برقرار کننده کامل امنیت باشند ؛ زیرا آنها صرفا تامین کننده بخشی از امنیت هستند.

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: اگر فرد با رابطه حقوق و تکالیف شهروندی آشنا باشد ، برای نمونه پس از مشاهده معابر کم نور و برقراری رابطه میان میزان وقوع جرم هایی همچون قتل ، ضرب و جرح و دزدی در این گونه مکان ها ، سریعا در پی آن می شود که کاستی پدید آمده را رفع کند.

این جامعه شناس توضیح داد: در غیر این صورت ، فرد بدون اینکه احساس نا امنی کند ، از مکان کم نور می گذرد و با عادی قلمداد کردن آن ، وقوع هر خطری ندانسته پذیرا می شود.

وی تصریح کرد: امنیت یکی از مفهوم های بسیار رایج در دنیای امروزی است که بر اساس آن می توان به دسته بندی جوامع در مسائلی همچون توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی نیز پرداخت.

رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افزود: امنیت و احساس آن ، با نگاه و فکر مردم جامعه به این پدیده نیز مرتبط است.

این آسیب شناس تاکید کرد: امنیت اجتماعی ، تمام مردم ، جامعه و نیروهای اجتماعی و ارگانهای دولتی را در بر می گیرد.

حسینی متذکر شد: متاسفانه در جامعه ما بسیاری از افراد هنوز شهرنشین نشده اند و با رفتار خویش امنیت دیگران را به خطر می اندازند.

این جامعه شناس توضیح داد: در برخی پیاده روها به علت ساخت و ساز و یا مرمت ساختمان ، موانع فیزیکی ایجاد می شود که امنیت عبور را مختل می کند اما کسی اعتراضی نمی کند. فرد به دلیل نا آگاهی از حقوق خویش ، هنگام عبور احساس نا امنی نمی کند و در نتیجه اعتراضی برای تصحیح رفتار شکل نمی گیرد.

رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از مسائل را باید نخست از خود موضوع شروع کرد تا دیگران مانند دستگاههای مربوطه برخورد کنند.

کد مطلب 456739

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