قزوین نیازمند احداث آشیانه بالگرد و مرکز لجستیک است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین روز چهارشنبه با حضور اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، زاهدی استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه اظهارداشت: با توجه به نقش قزوین به عنوان استان معین تهران و البرز و ضرورت تسریع در عملیات امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه اقدام برای حل مشکلات امداد و نجات هوایی شامل پد فرود بالگرد و آشیانه ضروری است.

وی افزود: در وقوع حوادث گاهی تجربه هم در برابر بحران‌های بزرگ ناتوان است و باید در کنار بسیج امکانات از خدا هم کمک بگیریم تا بر مشکلات فائق آئیم.

استاندار قزوین بیان کرد: نیروهای مسلح و هوانیروز فعال‌ترین نیروها در بحران‌ها هستند باید این بخش‌ها را تقویت کنیم.

زاهدی تصریح کرد: اگر بخواهیم از ظرفیت هوانیروز سایر استان‌ها استفاده شود باید باند آبیک فعال شود.

وی یادآور شد: پایگاه هلال احمر جوابگوی نیازها نیست و وجود یک پایگاه پشتیبانی لجستیک در استان نیاز است تا ۱۲ استان کشور پشتیبانی شود.

استاندار قزوین گفت: با سازو کار عادی نمی‌توان بحران را مدیریت کرد باید برای مدیریت بحران نگاه ویژه داشته باشیم.