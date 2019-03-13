ریزگرد های کشور عراق وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم است، عنوان کرد: روز پنج شنبه با ورود سامانه بارشی به تدریج افزایش ابر و ا ز بعدازظهر بارش برف و باران، گاهی وزش باد به نسبت شدید و در ارتفاعات کولاک برف پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از بعدازظهر جمعه به تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد و اوایل شب جمعه این موج استان را ترک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای صبح شنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همچنین طی روز پنج شنبه باتوجه به افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و خیزش گرد و خاک، شرایط برای انتقال ذرات به استان وجود دارد.