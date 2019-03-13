انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری اندیشکده مطالعات راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فریدون عزیزی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه مشاوران و اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری و نماینده وزیر علوم در شورا را منصوب کرد.

در احکام صادره از سوی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و حسن امامی معاون اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

همچنین، مجتبی شریعتی نیاسر نیز به عنوان نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در شورای عالی سیاست‌گذاری اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

بر اساس احکام جداگانه ای، محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مشاور اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی در امور پزشکی و امیدوار رضایی میرقائد به عنوان مشاور اندیشکده و عضو گروه اندیشه‌ورزی حقوقی، اداری و امور بین‌الملل اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.