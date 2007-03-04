موفقیت طرح امنیتی درعراق در گرو سازش طیف های داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "علاء الدین الحدیدی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت : اعضای کمیته ویژه عراق در اتحادیه عرب امروز با حضور وزیر امور خارجه ترکیه به بحث و بررسی دستور کار اجلاس منطقه ای (درباره عراق) پرداختند.

کمیته ویژه امورعراق در اتحادیه عرب متشکل از وزیران امور خارجه 10 کشورعربی ازجمله کشورهای همجوار (عربستان، کویت، اردن و سوریه) و مصر و الجزایر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت که "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق تصویری از سازوکارهای اجلاس آتی منطقه ای بغداد ارایه کرد. اجلاس منطقه ای بغداد قرار است دهم ماه جاری در سطح مسئولان بلندپایه کشورهای همجوار، مصر و نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت برگزار شود.

الحدیدی به نقل از "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر گفت : باید گام های عملی و محسوسی در مسیر برقراری وفاق و فرایند آشتی ملی (درعراق) برداشته شود.

ابوالغیط تاکید کرد: راهی برای برون رفت از بحران کنونی عراق و موفقیت هرگونه طرح امنیتی یا نظامی درصورت همراه نشدن آن با تلاش جدی و خلاق برای موفقیت آشتی ملی واقعی میان همه نیروهای سیاسی عراق و امتیاز دهی دوجانبه هر یک از طرف ها وجود ندارد.

وی این مطلب را در اشاره به طرح امنیتی جدید بغداد موسوم به "اعمال حاکمیت قانون" بیان داشت که نیروهای عراقی و آمریکایی اجرای آن را در بغداد و اطراف آن از چهاردهم فوریه گذشته آغاز کرده اند.

وزیر خارجه مصر"بر مقابله با شبه نظامیان و انحلال آنها تاکید کرد و آن را بالاترین اولویت در اجرای هر طرح آشتی ملی دانست".

وی درعین حال افزود: اهمیت مسئله تعدیل قانون اساسی و بازنگری در برخی از مفاد آن برای توسعه مشارکت سیاسی همه اقشار ملت عراق بدور از ترجیح منافع یک گروه بر سایر طیف های عراق نیز کمتر از مورد بالا نیست و بازنگری و تعدیل موضوع هیئت ریشه کنی بعث (بعثی های رژیم سابق عراق) نیز مهم است.

ابوالغیط خواستار توسعه نیروهای ارتش و پلیس عراق براساس اصول غیرطائفه ای شد زیرا به گفته وی یک محور اساسی در ساختن کشور به شمار می رود.