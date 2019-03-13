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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

مرکز آموزش رسانه ای مازندران در آمل راه اندازی شد

مرکز آموزش رسانه ای مازندران در آمل راه اندازی شد

آمل - اولین مرکز آموزش رسانه ای مازندران با حضور مسئولان استانی در آمل راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح اولین مرکز آموزش رسانه‌ای مازندران در آمل با بیان اینکه امروزه اخبار باید به سمت آگاهی بخشی پیش رود، افزود: از رسانه‌ها انتظار داریم تا فضای جامعه را به سمت آرامش پیش برند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه نباید بار خبر بر روی زمین بماند و به سمت تحلیل اخبار حرکت کنیم، گفت: با تحلیل اخبار می‌توانیم به سمت جریان آگاهی بخشی پیش برویم.

وی با بیان اینکه باید به دنبال اخباری رفت که برای مخاطب اثربخشی داشته باشد، ادامه داد: بخش زیادی از اخبار قابل مشاهده است و مشکلات اینگونه اخبار متفاوت بوده و سعی کنیم که اخبار به سمت آرامش در جامعه باشد و حالت روحی و روانی حفظ شود.

کد مطلب 4567402

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