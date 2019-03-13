درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های ووشو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، رقابت‌های قهرمان کشوری سبک هوپ‌گار سیولوم پای ووشو بانوان پس از دو روز تلاش ووشوکارانی از ١١ استان عصر روز یکشنبه نوزدهم اسفندماه به میزبانی جزیره قشم پایان یافت.

این پیکارها با حضور ٢٢٠ ووشوکار دختر در دو بخش تالو و ساندا از ١١ استان کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در تاریخ ١٨ و ١٩ اسفندماه جاری در سالن تختی جزیره زیبای قشم برگزار شد که در نهایت چهارمحال و بختیاری با کسب ١٣ مدال طلا قهرمان شد.

زینب کیانی و زینب ترابی به عنوان مربی و بهاره عباسی به عنوان سرپرست تیم ۲۳ نفره چهارمحال وبختیاری را در این رقابت‌ها همراهی می‌کردند.