ادامه حفاری در شهر قدس نقض قوانین بین المللی است

آرشی آگوستین وکیل کاتولیک آفریقای جنوبی به عنوان یک حقوقدان و محقق اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وجود قوانین بین المللی که اسرائیل را از ادامه تعرض به مسجد الاقص باز می دارد، اظهار داشت: سازمان ملل در قطعنامه شماره 252 (1968) خواستار حمایت از اماکن فرهنگی و باستانی شهر بیت المقدس شده است که برای روشن شدن موضوع می توان به نشست مجمع عمومی سال 1981 (A/RES/36/15) اشاره کرد که سازمان ملل طی آن از اسرائیل خواست از تمام حفاریها و تحولات در اماکن باستانی، فرهنگی و دینی بیت المقدس به ویژه بخش زیرین و اطراف مسجد الاقصی پرهیز کند.

وی افزود: اجرای قانون بین المللی در بسیاری از موارد با آنچه که روی کاغذ نوشته می شود بسیار منافات دارد. سازمان ملل در خط مقدم و جبهه سیاستهای ایالات متحده قرار دارد و سرسختانه از مقابله با اسرائیل سرباز می زند. اسرائیل نیز فراتر از همان قوانین به اصطلاح بین المللی قرار گرفته است.

این محقق اسلام که کتابهای خود را در زمینه شهادت و جهاد منتشر کرده، یادآور شد: سازمان ملل متحد هیچ تلاشی برای متوقف کردن حمله به عراق توسط نیروهای ائتلافی بریتانیا، ایالات متحده و سایرین و همچنین هیچ تلاشی برای عدم حمایت بریتانیا و ایالات متحده از اسرائیل برای بمباران کردن لبنان طی یک ماه صورت نداد!

آگوستین راه حل جلوگیری از این تعرضات را مداخله نظامی کشورهای اسلامی توصیف کرد که باعث می شود ایالت متحده به اسرائیل دستور دهد این حفاری ها را متوقف کند.

نویسنده کتاب "در دفاع از جهاد" تصریح کرد: کشورهای اسلامی که چون مصر کشور اسرائیل را به رسمیت شناخته باید تهدید کند اگر اسرائیل این حفاری ها را متوقف نکند دیگر این کشور را به رسمیت نمی شناسد. اگر اسرائیل نقض قانون را ادامه داد، اتحادیه عرب باید از تمام قدرت خود علیه ایالات متحده و غرب استفاده کند. تاکنون باید این مسئله روشن شده باشد که دولتهای غربی از مسیحیان تشکیل نشده بلکه از غیرمؤمنان و سکولاریستها تشکیل شده است، اما خود را مسیحی و یهودی می دانند.

آگوستین که قرآن کریم را به دقت مورد مطالعه قرار داده است، تأکید کرد: مسیحیان نگران وضعیت اماکن مقدس و هرج و مرج صهیونیستهای اسرائیلی در منطقه هستند. وضعیت کنونی چنین است که یهودیان اسرائیل و دولت ایالات متحده در کنترل نظامی فیزیکی منطقه قرار دارند و متوقف کردن ریشه تخریب این مکان باستانی در دستان آنها است. اگر صهیونیستها این اقدامات غیر مقدس را به واسطه دین خود توصیف می کنند، نمی توان چنین دینی را آسمانی دانست. اکنون زمان آن است که یهودیان واقعی دولت اسرائیل را از انجام چنین اقداماتی باز دارند. چگونه یک گروه دینی می توان مکان دینی دین دیگری را تخریب کند؟