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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

توضیح آموزش و پرورش هرمزگان درباره جایزه ویژه نفر برتر کنکور

توضیح آموزش و پرورش هرمزگان درباره جایزه ویژه نفر برتر کنکور

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای درباره حاشیه‌های ایجاد شده در تبلیغ «جایزه ویژه نفر برتر کنکور در استان هرمزگان» توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «به دنبال انتشار مصاحبه دکتر بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش در برخی رسانه‌ها در خصوص اختصاص جایزه ویژه نفر برتر کنکور در استان هرمزگان، ضمن استقبال از رهنمودهای وزیر محترم، به استحضار می‌رساند: بر اساس تصمیم شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان در راستای تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب سهمیه دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه‌ها و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از ترک تحصیل و مشاغل کاذب، سلسله برنامه‌هایی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و تشویق دانش‌آموزان به منظور موفقیت در آزمون سراسری سال ۹۸، مصوب و در دستور کار این شورا قرار گرفت.

از اهم جزئیات این مصوبه می‌توان به تشکیل کلاس‌های تقویتی و جبرانی، کلاس‌های مشاوره‌ای ویژه اولیا و دانش‌آموزان، دانش‌افزایی دبیران، توسعه قرائت‌خانه‌ها و همچنین افزایش فعالیت مجمع خیرین علمی به عنوان اولویت برنامه‌های اجرایی و در گام بعدی اهدای جایزه با هدف افزایش انگیزه در دانش‌آموزان، اشاره کرد.

بدیهی است این اقدام با هدف ایجاد تعارض و نادیده گرفتن سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش نیست و آموزش و پرورش هرمزگان در چارچوب راهبردهای وزارتخانه، همواره معتقد به تحقق دیدگاه‌های وزیر محترم و ملزم به رعایت سیاست‌های وزارت متبوع خود که حاصل پژوهش‌های علمی و مطالعه کارشناسی است، می‌باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری ست که درخشش دانش‌آموزان هرمزگانی در آزمون سراسری سال ۹۷ و کسب دو رتبه تک رقمی که حاصل پشتکار، برنامه‌ریزی و همت ستودنی دانش‌آموزان این خطه از میهن اسلامی است، بیانگر درک صحیح دانش‌آموزان استان از اهمیت تلاش برای حضور مؤثر در آینده کشور و نقش‌آفرینی در اداره جامعه است.»

کد مطلب 4567412

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