توضیح آموزش و پرورش هرمزگان درباره جایزه ویژه نفر برتر کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «به دنبال انتشار مصاحبه دکتر بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش در برخی رسانه‌ها در خصوص اختصاص جایزه ویژه نفر برتر کنکور در استان هرمزگان، ضمن استقبال از رهنمودهای وزیر محترم، به استحضار می‌رساند: بر اساس تصمیم شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان در راستای تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب سهمیه دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه‌ها و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از ترک تحصیل و مشاغل کاذب، سلسله برنامه‌هایی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و تشویق دانش‌آموزان به منظور موفقیت در آزمون سراسری سال ۹۸، مصوب و در دستور کار این شورا قرار گرفت.

از اهم جزئیات این مصوبه می‌توان به تشکیل کلاس‌های تقویتی و جبرانی، کلاس‌های مشاوره‌ای ویژه اولیا و دانش‌آموزان، دانش‌افزایی دبیران، توسعه قرائت‌خانه‌ها و همچنین افزایش فعالیت مجمع خیرین علمی به عنوان اولویت برنامه‌های اجرایی و در گام بعدی اهدای جایزه با هدف افزایش انگیزه در دانش‌آموزان، اشاره کرد.

بدیهی است این اقدام با هدف ایجاد تعارض و نادیده گرفتن سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش نیست و آموزش و پرورش هرمزگان در چارچوب راهبردهای وزارتخانه، همواره معتقد به تحقق دیدگاه‌های وزیر محترم و ملزم به رعایت سیاست‌های وزارت متبوع خود که حاصل پژوهش‌های علمی و مطالعه کارشناسی است، می‌باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری ست که درخشش دانش‌آموزان هرمزگانی در آزمون سراسری سال ۹۷ و کسب دو رتبه تک رقمی که حاصل پشتکار، برنامه‌ریزی و همت ستودنی دانش‌آموزان این خطه از میهن اسلامی است، بیانگر درک صحیح دانش‌آموزان استان از اهمیت تلاش برای حضور مؤثر در آینده کشور و نقش‌آفرینی در اداره جامعه است.»