بازی مهمی برابر پدیده داریم/ لی اروین فردا در ترکیب تراکتور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جرج لیکنز ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی تبریز با پدیده مشهد اظهار داشت: فردا می‌خواهیم با بازی خوب و در ورزشگاه خودمان و با حضور هواداران مقابل تیم خوب پدیده به برتری برسیم.

وی با تاکید بر اینکه پدیده یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر ایران است، گفت: پنج تیمی که در کورس قهرمانی هستند در بازی‌هایی مثل همین بازی از هم سبقت می‌گیرند.

لیکنز در خصوص وضعیت جدول گفت: امتیازات به هم خیلی نزدیک است ولی می‌دانیم سپاهان یک بازی عقب افتاده دارد و اگر در آن بازی پیروز شود می‌تواند از سایر تیم‌های مدعی سبقت بگیرد و خود را جدا کند.

وی با اشاره به اینکه فردا مقابل تیمی با سطح بالا بازی خواهیم کرد، گفت: فردا یک بازی خانگی داریم و این خواسته را داریم که هواداران از ما حمایت کنند، چون این آخرین بازی ما در سال ۹۷ است و دوست داریم با پیروزی آن را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: یک مقدار شرایط برای من عجیب است، چون قبل از اینکه به این شهر بیایم یک تجربه جدید در کشورم داشتم و الان هم یک تجربه جدید را پشت سر می‌گذارم. همان‌طور که می‌دانید من دوست دارم همه چیز به خوشی تمام شود و بعد چند روز هم تعطیلی داریم و سپس تمرینات‌مان را دوباره شروع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم خوبی هستیم و کنار هم تلاش می‌کنیم تا به هدف‌مان برسیم، گفت: نباید اجازه دهیم سه امتیاز از دیدارهای خانگی خارج شود. بازیکنان هم انگیزه زیادی دارند تا این سه امتیاز را کسب کنند.

لیکنز در خصوص مصدومیت احسان حاج صفی گفت: احسان حاج صفی مصدومیت جزئی داشت و می‌خواستیم به او استراحت دهیم، اما خوشبختانه با ما تمرین کرد و مشکلی برای بازی ندارد.

وی با بیان اینکه اروین فردا در ترکیب نیست، افزود: خبر کذبی در رسانه‌ها مطرح شده بود که قرار است لی اروین برای ما بازی کند اما او در این مسابقه هم در لیست باشگاه حضور نخواهد داشت.

وی گفت: اخباری که در رسانه‌ها مطرح می‌شود برای شما، من و لی خوب نیست باید ارتباط مستقیم خودمان را داشته باشیم. برای این چنین صحبتی را مطرح می‌کنم که اخبار کذبی مطرح می‌شود.

لیکنز با تاکید بر اینکه همه ما موفقیت تراکتورسازی را می‌خواهیم، ادامه داد: الان همه تیم‌ها شناخت خوبی از هم دارند و مربی بدنساز ما سه سال در پدیده کار کرده است و در این مسابقات شرایط فعلی تیم‌ها مهم است که چه شرایطی دارند و چطور از موقعیت‌های خود استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در بازی دیروز یوونتوس و اتلتیکو مادرید دیدید که چطور یک بازیکن توانست در تیم خود تغییر ایجاد کند.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص تغییر زمان بازی گفت: همه دوست داشتیم بازی روز جمعه برگزار شود و مدیرعامل و مالک باشگاه تلاش کرد بازی روز جمعه انجام شود ولی فدراسیون می‌گوید باید بازی پنج شنبه باشد. همه ما بلیت‌هایمان را برای روز شنبه گرفتیم و منتظر انجام بازی در روز جمعه بودیم. این ما نبودیم که دوست داشتیم پنج شنبه بازی کنیم و در نهایت سازمان لیگ در این مورد تصمیم گیری کرد.

وی با دعوت از هواداران برای حضور در ورزشگاه گفت: می دانم قبل از شروع سال جدید همه درگیری و مشکلات خاص خودشان را دارند ولی از هواداران می‌خواهیم به ورزشگاه بیایند و ما را در این بازی سخت همراهی کنند.