۱۰۰۰ تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار تن میوه با قیمت ستاد تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود، اظهار داشت: ۷۰۰ تن پرتغال و ۳۵۰ تن سیب در سطح استان توزیع می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توزیع میوه در هفته پایانی سال آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: قیمت اعلامی برای میوه‌ها ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نظارت بر روند توزیع میوه‌ها توسط کارشناسان و بازرسان انجام می‌شود تا تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.