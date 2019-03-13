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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰۰ تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

۱۰۰۰ تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار تن میوه با قیمت ستاد تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار تن میوه با قیمت ستاد تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود، اظهار داشت: ۷۰۰ تن پرتغال و ۳۵۰ تن سیب در سطح استان توزیع می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توزیع میوه در هفته پایانی سال آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

وی بیان کرد: قیمت اعلامی برای میوه‌ها ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نظارت بر روند توزیع میوه‌ها توسط کارشناسان و بازرسان انجام می‌شود تا تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.

کد مطلب 4567416

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