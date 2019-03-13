محموله پارچه قاچاق در شازند توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی در تشریح این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران یگان امداد پلیس این شهرستان در هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودروی حامل کالا مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی یاد آور شد: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور موفق به کشف ۲۲ طاقه پارچه خارجی قاچاق، فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق از سوی کارشناسان ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.