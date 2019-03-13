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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۷

قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری:

۴۵۰۰ یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند

۴۵۰۰ یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند

شهرکرد- قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزارو ۵۰۰ یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند.

نجف علی حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار هزارو ۵۰۰ یتیم در چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد هستند، اظهار داشت: این ایتام توسط ۱۴ هزار حامی حمایت می‌شوند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کمیته امداد نقش مهمی در جذب حامی برای ایتام در سطح استان داشته است.

نجف علی حیدری بیان کرد: بسیاری از حامیان ایتام چهارمحال و بختیاری خارج از استانی هستند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه کمیته امداد از بیماران خاص نیازمند نیز حمایت می‌کند، بیان کرد: ۸۱ بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد استان چهارمحال وبختیاری هستند.

نجف علی حیدری ادامه داد: کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از ۴۷۵ بیمار صعب‌العلاج در سطح استان حمایت می‌کند.

کد مطلب 4567427

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