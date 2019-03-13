به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، طی برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای برای ایام نوروز حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت صندلی ریلی ایجاد کرده است که در قالب ۵ هزار و ۱۷۰ قطار در ۲۲ روز سرویس‌دهی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در مدت‌زمان مذکور، قیمت بلیت قطار نسبت به سال گذشته هیچ‌گونه افزایش نداشته است، افزود: قیمت بلیت قطارهای مسافری از شهریور سال ۱۳۹۴ که ۱۰ درصد افزایش داشته تا امروز تغییر چندانی نداشته است.

رسولی، تثبیت قیمت بلیت در عین افزایش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات توسط شرکت‌های مسافری ریلی را غنیمت شمرد و اظهار داشت: شرکت‌های حمل و نقل ریلی غیردولتی، علی‌رغم افزایش هزینه‌ها کیفیت سرویس‌دهی و خدمات خود را ارتقا ء داده‌اند و با هماهنگی با معاونت مسافری شرکت راه‌آهن، نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش ظرفیت نیز ایجاد کرده‌اند.

وی این افزایش ظرفیت را در مسیرهای پرتردد عنوان کرد و افزود: خدمات ایستگاهی مطلوب‌تری در مسیرهای پرتردد، برای عید امسال پیش‌بینی‌شده است که شامل افزایش نصب بالابرها، رمپ و آسانسور می‌شود؛ همچنین تلاش شده است که خدمات و سرویس‌دهی به مسافران در این ایام مطلوب‌تر و بیشتر از سال قبل باشد.

رسولی ادامه داد: برای ایام نوروز، تمامی نمازخانه‌ها و ایستگاه‌ها بازسازی، بهسازی و نوسازی شده و اقدامات بسیار خوبی به‌ویژه در ایستگاه‌های راه‌آهن تهران - مشهد که همواره شلوغ است، انجام‌شد.

وی گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری از ابتدای امسال تا ابتدای اسفندماه، ۵۲ میلیارد تومان تخفیف ارائه کردند تا از این طریق بتوانند هم یک رقابت سالم داشته باشند و هم به جذب مسافر اقدام کنند.