علوم انسانی مغفول و مهجور مانده است / رسانه ها به روشنگری نقش علوم انسانی بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست خبری اولین همایش علوم انسانی، با بیان این که بیش از 10 سال پیش شورایی تأسیس شد که به واسطه آن به بررسی متون و کتب علوم اسلامی و همچنین کلیه کتابهای درسی و غیر درسی دانشگاهی پرداخته شد، گفت : همچنین 12 گروه تخصصی برای هر یک از شاخه های مهم علوم انسانی چون جامعه شناسی، ادبیات و علوم سیاسی تشکیل دادیم که طی این سالها به نقد کتابهای علوم انسان پرداختند.

وی تصریح کرد : از این رو به برگزاری همایشی درباره علوم انسانی با هدف معرفی علوم انسانی پرداختیم تا به سئوالاتی همچون چرا علوم انسانی مورد توجه نیست؟ چرا برای دانشجویان و دانش آموزان مغفول شده؟ تا چه اندازه این علوم در کشور فعال است؟ تا چه اندازه زمینه های بومی مورد توجه است؟ پاسخ دهد. از این رو رؤسای علوم انسانی کشور به همراه 12 گروه تخصصی نشستهایی برگزار کردند تا این کنگره پر بارتر شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه به محورها و موضوعات همایش اشاره کرد و اظهار داشت : از موضوعات این همایش به طور کلی می توان به وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر، مناسبات علوم انسانی و علوم تجربی، نقش علوم انسانی در ارتقاء علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نقش علوم انسانی در توسعه همه جانبه کشور، علوم انسانی بومی - دینی، آسیب شناسی علوم انسانی و رشته های آن در کشور، راهکارهای ارتقاء علوم انسانی و رشته های آن در کشور و نقش نهادهای کشور در ارتقاء علوم انسانی اشاره کرد.

دکتر مظفر نامدار دبیرعلمی و اجرایی این کنگره نیز با بیان این که اوایل خرداد فراخوان کنگره در مطبوعات کشور چاپ و مورد استقبال قرار گرفت، اظهار داشت : تا مهلت ارسال مقالات که تا 15 دی ماه بود 97 چکیده مقاله و حدود 30 مقاله به دبیرخانه رسیده است.

دکتر نامدار یادآور شد : گروههای تخصصی همایشها و یا نشستهایی را برگزار کرده اند که در این کنگره گزارشی از این پیش همایشها ارائه می شود .



وی با بیان این که رسانه ها نقش بسیاری در ارتقاء علوم انسانی دارند، تصریح کرد : رسانه ها در این حوزه بیشترین تحصیلکرده ها را دارند و 80 درصد کار به عهده آنهاست، اگر آنها نخواهند که این مسائل را به جامعه منتقل کنند، پس معضلات برطرف نمی شود.

دکتر نامدار با تأکید بر این که در حاشیه برگزاری کنگره نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی هم برگزار می شود، افزود : این نشستها 8 محور کنگره را در بر می گیرد و کارگاههای آموزش در حوزه پژوهش برگزار می شود که جلسات موازی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دکتر گلشنی با اشاره به این که 50 درصد دانشجویانی که وارد این رشته شده اند علاقمند نیستند، گفت : کسانی که وارد رشته های علوم انسانی می شوند از بد حادثه بوده است این در حالی است که دانشجویان رشته های مهندسی یا پزشکی با علاقه به رشته خود وارد می شوند .



وی با بیان این که استادان به رشته علوم انسانی اهمیت نمی دهند، دانشجویان با بی علاقگی وارد دانشگاه می شوند، بودجه برای این رشته در نظر گرفته نمی شود، خانواده ها دوست دارند تا فرزندانشان در رشته های فنی و مهندسی تحصیل کنند، افزود : این مسائل در ایران بسیار زیاد است، اما در کشورهای آمریکا یا حتی اروپای شرقی چنین وضعیتی وجود ندارد ، زیرا ما تحت تأثیر علوم محض قرار گرفتیم، بی آن که از پیش زمینه های فرهنگی مطلع شویم و بدانیم که نقش علوم انسانی در فرهنگ، فلسفه، مدیریت و اقتصاد تا چه میزان تأثیرگذار است.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریح کرد : بی همتی از سوی اصحاب علوم انسانی، بی همتی از سوی کارگزاران و عدم تبیین شأن علوم انسانی باعث شده که اهمیت این علوم کمرنگ شود. بنابراین بر عهده مسئولان و استادان است تا شأن این علوم را روشن کنند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه یاد آور شد : در کشورهای غربی همه رشته ها در تعامل با رشته های دیگر هستند، اما در ایران این گونه نیست ، این بر عهده اساتید است تا مسائل را روشن و در احیای هویت ما تلاش کنند تا برخی از مشکلات با رونق علوم انسانی برطرف شود.

همایش "علوم انسانی؛ وضعیت امروز چشم انداز فردا " 22 تا 24 اسفند سال جاری برگزار می شود .