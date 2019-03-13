کمک ۱۲ میلیارد تومانی تهرانی ها به جشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران با بیان اینکه جشن نیکوکاری از ماه‌ها قبل آغاز شده و همچنان کمک‌های مردمی ادامه دارد، افزود: علاوه بر برگزاری جشن نیکوکاری که در روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم اسفندماه برگزار شد در قالب‌های دیگری از جمله جشن گل ریزان، شوق دیدار و تأمین پوشاک شب عید کودکان نیازمند که توسط ادارات کمیته امداد در سراسر استان برگزار می‌شود، کمک‌های مردمی دریافت و در اولین فرصت به دست نیازمندان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار عیدی برای همه برگزار شد، ادامه داد: توزیع کمک‌های مردمی بین نیازمندان آغاز شده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال همه نیازمندان از این کمک‌ها بهره مند شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان تهران اشاره و بیان کرد: هم اکنون ۷۰ هزار خانوار با جمعیت ۱۳۰ هزار نفری از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می‌شوند.

شیران ضمن تشکر و قدردانی از حضور چشمگیر مردم در جشن نیکوکاری امسال ادامه داد: کمک‌های مردمی نسبت به آمار اولیه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد داشته است.

وی ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای کمک به نیازمندان به ویژه تأمین پوشاک شب عید کودکان نیازمند گفت: خیران و مردم نوع دوست می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* و تلفن ثابت ٧٣۵۵ کمک‌های خود را در اختیار کمیته امداد قرار دهند.