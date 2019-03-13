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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

مدیر کل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد:

کمک ۱۲ میلیارد تومانی تهرانی ها به جشن نیکوکاری

کمک ۱۲ میلیارد تومانی تهرانی ها به جشن نیکوکاری

مدیر کل کمیته امداد استان تهران ازآمار اولیه کمک مردم استان تهران به جشن نیکوکاری خبرداد و گفت: تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیران با بیان اینکه جشن نیکوکاری از ماه‌ها قبل آغاز شده و همچنان کمک‌های مردمی ادامه دارد، افزود: علاوه بر برگزاری جشن نیکوکاری که در روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم اسفندماه برگزار شد در قالب‌های دیگری از جمله جشن گل ریزان، شوق دیدار و تأمین پوشاک شب عید کودکان نیازمند که توسط ادارات کمیته امداد در سراسر استان برگزار می‌شود، کمک‌های مردمی دریافت و در اولین فرصت به دست نیازمندان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار عیدی برای همه برگزار شد، ادامه داد: توزیع کمک‌های مردمی بین نیازمندان آغاز شده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال همه نیازمندان از این کمک‌ها بهره مند شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان تهران اشاره و بیان کرد: هم اکنون ۷۰ هزار خانوار با جمعیت ۱۳۰ هزار نفری از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می‌شوند.
شیران ضمن تشکر و قدردانی از حضور چشمگیر مردم در جشن نیکوکاری امسال ادامه داد: کمک‌های مردمی نسبت به آمار اولیه سال گذشته بیش از ۴۱ درصد رشد داشته است.
وی ضمن دعوت از خیران و نیکوکاران برای کمک به نیازمندان به ویژه تأمین پوشاک شب عید کودکان نیازمند گفت: خیران و مردم نوع دوست می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* و تلفن ثابت ٧٣۵۵ کمک‌های خود را در اختیار کمیته امداد قرار دهند.

کد مطلب 4567449
مهناز قربانی مقانکی

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