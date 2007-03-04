نمایشگاه دانش هسته ای و دستاوردهای ملی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه هسته ای مشهد گفت: سیاست اصلی برگزاری نمایشگاه هسته ای، معرفی کاربردهای گوناگون تکنولوژی های هسته ای است.





حسن ضیایی نیا علاوه بر اطلاع رسانی در زمینه کاربردهای گوناگون تکنولوژی های هسته ای ، ایجاد انگیزه برای دبیران، دانش آموزان متوسطه ، دانشجو – معلامان ، دانشجویان و سایر اقشار مشهد مقدس را از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد.



شرکت های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران از جمله شرکت تاسیسات فن آوری اورانیوم، شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران، شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران ، پژوهشکده لیزر و اپتیک پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی و پژوهشکده علوم هسته ای در برگزاری نمایشگاه شرکت دارند.



طبق برنامه اعلام شده در روز اول این نمایشگاه پس از مراسم افتتاحیه، مدیر عامل شرکت آب سنگین اراک به معرفی این مجتمع خواهد پرداخت . «قلمروهای نوین فیزیک هسته ای »، «همجوشی هسته ای »، «فیزیک نوترون و ژنراتورهای نوترونی »، « پزشکی هسته ای و ماموگرافی»، «لیزر و کاربردهای آن » و «چرخه سوخت هسته ای و کاربرد آن » و « انرژی هسته ای و محیط زیست » از محور های سخنرانی های حاشیه این نمایشگاه است .