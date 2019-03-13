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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

گمرک ایران اعلام کرد:

شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران»، از ثبت سفارش مستثنی شدند

شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران»، از ثبت سفارش مستثنی شدند

بر اساس ابلاغیه گمرک، شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران» از انجام ثبت سفارش مستثنی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، موضوع «مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۶۰/‏۱۴۵۳۵۵‬ مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۷‬ و ۶۰/‏۳۲۵۱۵۰‬ مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۷‬ دفتر مقررات صادرات و واردات، موضوع مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول فرمایند.

کد مطلب 4567450
سمیه رسولی

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