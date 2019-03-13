به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بابیان اینکه این نشست با حضور نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها برگزارشده است تا به اهمیت احترام به رسانه‌ها توجه شود، اظهار کرد: توجه به رسانه‌ها از تأکیدات رئیس‌جمهور است و در استان البرز نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه مسائل مطرح‌شده توسط خبرنگاران در این نشست متفاوت بود، تأکید کرد: دولت برای رسانه‌ها اهمیت قائل است، در این راستا از خبرنگاران می‌خواهیم به‌صورت رسمی و شناسنامه‌دار کار کنند.

استاندار البرز بابیان اینکه آزادی خبرنگاران از تأکیدات بنده است، گفت: نباید برای نقد منصفانه خبرنگاران دعوی تشکیل شود اما برخی موارد مربوط به مسائل شخصی است.

شهبازی با اشاره به اینکه از رسانه‌ها می‌خواهیم در آگاه‌سازی جامعه و روشنگری نقش داشته باشند، تصریح کرد: ارائه راهکار به مسئولان از خواص رسانه‌ها است. رسانه‌ها در کنار مطالبه گری، ارائه راهکار به مسئولان را در نظر داشته باشند.

وی در بخش دیگری با تأکید بر لزوم تحقق سهم مدیریتی بانوان، گفت: این مهم در دستور کار است و امید داریم بانوان با توجه به توانایی‌های خود در پست‌های مدیریتی قرار گیرند.

استاندار البرز در بخش دیگری از تشکیل اتاق فکر با حضور اصحاب رسانه خبر داد و اضافه کرد: این اتاق با مسئولیت معاون سیاسی و انتظامی استانداری در ابتدای سال آینده تشکیل می‌شود و درصدد هستیم اولین جلسه آن را در فروردین‌ماه تشکیل دهیم.

شهبازی با اعلام اینکه از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم، تأکید کرد: در این نشست نسبت به ارائه گزارش اقدام نشد و در نظر داریم نشستی در سال آینده برگزار کنیم و در آن خبرنگاران باقدرت و جدیت بیشتری حضور یابند.

به گفته وی در نظر است از خبرنگاران باتجربه در حوزه‌های مشترکی استفاده شود.