در گفتگوی مهر با مسئولان و کارشناسان عنوان شد: معنویت معادله قدرت در جهان امروز است / نیاز انسان مدرن به معنویت بیش از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه معنویت و توجه به خداوند تبارک و تعالی قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، اظهار داشت: اولین فردی که قدم به عالم وجود گذاشت بهترین و بالاترین سطح ارتباط را با خدای عالم داشت و این موضوع به جهت فطری بودن همپای قافله بشری همراه بود و در بین انسانها کاملا معمول و مرسوم شد.

معنویت معادله قدرت در جهان امروز است



معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه طی دهه های اخیر شاهد جهشهایی از نظر معنوی و اخلاقی در سطح جهان بوده ایم، گفت: معادله قدرت در جهان پول، ثروت و تسلیحات نظامی نیست، بلکه مباحث فکری، اخلاقی و معنوی معادله قدرت را در جهان امروز تشکیل می دهند .



حجت الاسلام اسکندری با یادآوری اینکه زمان مبعوث شدن انبیا و یا بروز و ظهور چهره های خدایی این بعد تقویت می شد، تصریح کرد: هرگاه سلطه انسان خودکامه ای وجود داشت موجب تضعیف معنویت و ارتباط انسانها با خدا شد. از این رو ارتباط با خدا و معنویت در طول دوره های مختلف بشری با فراز و نشیب همراه بوده است . بعد از رنسانس در جهان غرب به دلیل مبارزه جدی با دین، مذهب، اخلاق و معنویت، سیر نزولی معنویت را در قسمتی از پهنه عالم شاهد بوده ایم.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در طول این دوران از رنسانس تاکنون به لحاظ اینکه همه نوآوریهای بشر، علم، صنعت، تکنولوژی و فناوری به دست آمده در خدمت به این بینش قرار گرفته که معنویت و اخلاق امری فردی است و جوامع نباید به آن بپردازند، شاهد رکود این مسئله در دنیای غرب و اروپا بوده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: با گذشت این سالها و با توجه به اینکه این روند و سیر با فطرت درونی بشر منطبق نبوده، فساد مرسوم شد و انسانها به ویژه نسل جوان را سرخورده و تبدیل به فرهنگ ضد فطری بشرکرد. اما در دهه اخیر شاهد جهش هایی از نظر معنوی و اخلاقی هستیم .

وی در ادامه به آینده روشن نسبت به مسائل معنوی، اخلاق و تقوا اشاره و تأکید کرد: شواهد و قرائن حاکی از سرشکستگی سرکرده های کفر و استکبار است. آنها احساس کردند معادله قدرت در جهان پول و ثروت و تسلیحات نظامی نیست، بلکه مباحث فکری و اخلاقی و معنوی معادله قدرت را حل می کند . ما کشوری هستیم که در دنیا حرف برای گفتن داریم. از این رو توجه جهانیان به ما جلب شده و ایران با توان بومی و دانشجویان خوش فکر و با استعداد خود توانسته به دانش هسته ای دست یابد، چرا که قرار گرفتن علم و صنعت در خدمت به انسانهای با معنویت مطلوبتر خواهد بود.



روح و روان انسان با دین و معنویت عجین است

مشاور معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در نظارت و ارزیابی برنامه ها با بیان اینکه مسئله معنویت و دین ناشی از فطرت و گوهر انسانیت است و با روح و روان انسان گره خورده، گفت: یکی از بحرانهای جدی انسان در دنیای امروز بحران معنویت بوده، در ادیان آسمانی بهترین راه نجات بشر از بحرانهای روحی دستیابی به دین و معنویت است.

حجت الاسلام حجت الله بیات ایران در نظارت و ارزیابی برنامه ها توجه به وضعیت جدید انسان بعد از انقلاب رنسانس اشاره کرد و افزود: به دلیل علم گرایی و تجربه گرایی و با دعوای علم و ایمان در کلیساها و با پدید آمدن تفکرات اومانیستی، این تصور حاصل شد که انسان می تواند در سایه علم، تکنولوژی، پیشرفت، تجارب مادی و بشری به خواسته های خود دست می یابد و نیازهای خود را پاسخ می دهد. عده ای به مقایسه علم و ایمان پرداختند و انسان را در مبادی معرفتی و شناخت خود بی نیاز از ایمان و وحی دانستند و مطرح کردند که انسان محور همه چیز است و مسائل ماوراء الطبیعه جایی در زندگی انسان ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد : انسان به دنبال مسائل معنوی و ایمان بود و دریافت که گرایش انسان به دین فطری است. با توجه به پیشرفتهای جامعه بشری در سایه جدایی دین از سیاست، اضطرابها و نگرانیهای بشر نه تنها کم نشد، بلکه افزایش یافت و فهمید یکی از بحرانهای جدی انسان بحران معنویت است و عرفانها و معنویتهای خودساخته دست بشر بحث دین و ایمان را مادی و دنیایی کرده و مشکلی را از او حل نمی کند. این در حالی است که در ادیان آسمانی بهترین راه نجات بشر از بحرانهای روحی دستیابی به معنویت و دین است.

حجت الاسلام حجت الله بیات اظهار داشت: ادیان آسمانی به ویژه اسلام که از جامعیت، عمومیت و خاتمیت برخوردار است و تا روز قیامت می تواند عهده دار زندگی بشر در عرصه های زندگی باشد و شریعت را به عنوان برنامه ای مطرح می کند که از طریق آن می توان به آرامش و خوشبختی واقعی دست یافت . اسلام از طریق شریعت و طریقت راهی را معین کرده که می توان به واقعیت و گمشده واقعی دست یافت.

ریشه همه مشکلات معاصر دوری از معنویت و غفلت از خداوند است

سردبیر مجله مبلغان گفت: ریشه همه بدبختیها و سختیهای معاصر بشر دوری از معنویت و غفلت از یاد خداوند است، بنابراین اگر معنویت گسترش یابد مشکلات بشر به نوعی برطرف خواهند شد.



حجت اسلام حسین ملانوری سردبیر مجله مبلغان و قائم مقام معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به حدیث حضرت محمد (ص) که " اگر کسی به دنبال علم و دانش برود، اما به دنبال هدایت الهی نباشد، هر چه بر علم خود بیفزاید از خدا دور می شود." اشاره کرد و گفت: از سال 1800 میلادی که اکتشافات و اختراعات بشری افزایش بی شماری یافته است، دنیای غرب مرعوب اختراعات خود شد، همین باعث دوری آنها از معنویت و فاصله گرفتن از کلیساها شد.

وی با بیان اینکه فاصله از دین مشکلات اجتماعی، اخلاقی، فسادها، جنگها و درگیریها را ایجاد می کند، اظهار داشت: صنعت و پیشرفت در خدمت انسانها قرار گرفت و منجر به ایجاد جنگ، درگیری و ساخت بمبهای مختلف شد، به طوری که تکنولوژی تنها برای مبارزه با بشریت مورد استفاده قرار گرفت.

سردبیر مجله مبلغان افزود: امام علی (ع) در خطبه 208 درباره مردم دنیا پرست زمان خود این چنین می گوید: " مردم این دنیا بر یک مرداری ( دنیا) روی کرده اند و در خوردن آن افتضاح به بار آورده اند، بر دوستی این دنیا دعوا دارند، هر کس عاشق چیزی شود آن عشق چشمش را می بندد و قلبش را مریض می کند؛ چرا که با گوش غیر شنوا می شنود و با چشم غیر بینا می بیند و نمی تواند زندگی کند."

قائم مقام معاون تبلیغ حوزه علمیه قم در ادامه به آیاتی از قرآن کریم اشاره و تصریح کرد: در قرآن کریم سوره طه آیه 123 آمده که "هر کس از یاد من اعراض کند، زندگی سختی خواهد داشت." بنابراین می توان گفت که ریشه همه سختیها و بدبختیهای بشر معاصر دوری از معنویت و غفلت از یاد خداوند است، اگر معنویت گسترش یابد قطعا بسیاری از مشکلات بشر حل خواهد شد.

نیاز انسان مدرن به معنویت بیش از گذشته است



جانشین مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم با بیان اینکه دستاوردهای مادی انسان را دچار غربت می کند، گفت: اهتمام به معنویت و مبدأ المبادی از انسان آسیب زدایی و نیازهای درونی او را تأمین می کند، از این رو انسان مدرن بیش از انسان ما قبل مدرن به معنویت در دنیای معاصر نیاز دارد.



حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه جانشین مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولین نکته تبیین ضرورت معنویت گرایی در دنیای معاصر است، گفت: اگر برای مخاطبان توضیح دهیم که در دنیای معاصر انسان با تکنولوژی، صنایع پیشرفته و علوم مختلفی سر و کار دارد و نیازهای مادی خود را از طریق این تکنولوژی و با سرعت فوق العاده انجام می دهد که علیرغم این امور مادی به معنویات نیز احتیاج دارد، زیرا نیاز انسان در دنیای معاصر به معنویات احتیاج بیشتری پیدا می کند.

جانشین مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انسان مدرن برای سفر با سرعت زیاد از طریق وسایل مدرن از مبدأ به مقصد می رسد، اظهار داشت: این دستاوردهای مادی انسان را دچار غربت می کند، به ویژه اینکه صنایع، تکنولوژی، اینترنت، ماهواره در فضای زندگی او رسوخ پیدا کرده و آن را تغییر داده است و به قولی "جبر رسانه ای" منشأ تحول در نظام خانواده و اجتماع شده است.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه با بیان اینکه این تحولات و آسیبها به غربت درونی و معنوی می رسد و اینها را هیچ یک از ابزار مادی تأمین نمی کند، تصریح کرد: این غربت را تنها معنویت تأمین می کند، تأمین معنویت با اعتماد به عالم معنوی و ماوراء الطبیعه به دست می آید. به طور مثال استفاده از داروهای شیمیایی اگر چه ممکن است اثر آرامش بخشی داشته باشد، اما این آرامش ظاهری و در مدت کوتاهی خواهد بود. اما آرامشی که انسان از معنویت به دست می آورد، درونی بوده و اثر آن دراز مدت است.

جانشین مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم در ادامه یاد آور شد: برخی ممکن است به این مسئله توجه نکنند و با علم باید به مخاطب بفهمانیم که انسان مدرن با این تحول صنعت به معنویت نیاز بیشتری دارد، معنویت می تواند از آسیبهای ناشی از صنعت زندگی مدرن بکاهد و آسیب زدایی کند. از یک سو معنویت و از سوی دیگر اعتقاد به ماوراء الطبیعه یا مبدأ المبادی یا الله که جامع صفات کمال و جمال است، می تواند انسان مدرن را ارضا کند، چرا که اگر اعتقاد به اینها نباشد انسان نمی تواند در راه تعالی گام بردارد.

تکامل فکری و علمی بشر امروز در مسیر معنویت است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر تکاملی فکر، فرهنگ و تلاش علمی بشر امروز به سوی معنویت است و هیچ جایگزینی برای آن نمی توان قائل شد، گفت: خدا گرایی و معنویت گرایی ما را به سوی کمال هدایت می کند، چرا که معنویت مهمترین عامل برای پیشرفت در اهداف مقدس به شمار می رود.

حجت الاسلام عباسعلی اختری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با یک نگاه گسترده و عمیق می توان دریافت که از نظر متفکران بزرگ دنیای امروز، دنیای معنویت است .

وی تصریح کرد: زمانی که روشنفکران فکر می کردند دموکراسی و آزادی می تواند پاسخگوی نیازهای بشر باشد، آرمانی تعریف نشده بود، چرا که معنویت و توجه به اعتقادات دینی، آرمانی واقعی برای مردم است. معنویت مهمترین عامل برای پیشرفت در اهداف مقدس به شمار می رود.

حجت الاسلام عباسعلی اختری با بیان اینکه حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی (ع) و حضرت یوسف (ع) راه معنویت را پیش گرفتند و توانستند به پیشرفت چشمگیری دست یابند، تصریح کرد: حضرت محمد (ص) نیز در میان عقب افتاده ترین جمعیت برخاست و آموزه های دینی را برای اعراب معرفی کرد و سر آمد دنیا شد و با معنویت پیش رفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توجه به حضور مهندسان فرهنگی را منجر به تغییر افکار عمومی خواند و افزود: در زمان امام صادق (ع) زمانی که دین وارونه شده بود، آن امام بزرگوار مبانی را به درستی ریشه یابی کرد و با راهنمایی مردم آنها را به راه مستقیم هدایت و به عنوان مهندس فرهنگی در جامعه آن زمان به ساخت جامعه پرداخت.