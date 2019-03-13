انتقاد نمایندگان مسلمان کنگره آمریکا از مواضع ترامپ در قبال ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، رشیده طلیب و ایلهان عمر ۲ عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا در پیام‌های توئیتری خود از مواضع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشورشان در قبال عربستان سعودی مبنی بر نادیده گرفتن حقوق بشر در این کشور و ادامه فروش تسلیحات به ریاض به شدت انتقاد کردند.

«رشیده طلیب» نماینده فلسطینی الاصل کنگره آمریکا در این خصوص نوشت: یادتان می‌آید که ترامپ گفت او خدمات درمانی و پزشکی را کاهش نخواهد داد؟ خوب باید بگویم که او این قولش را شکست. او ترجیح می‌دهد که به «لاکهید مارتین» (شرکت تولیدکننده تسلیحات) و سعودی‌ها برای موشک‌ها، پول بدهد.

«ایلهان عمر» سیاستمدار مسلمان سومالیایی تبار هم در همسویی با توییت همتایش در این خصوص اینچنین نوشت: عربستان سعودی در رده فاجعه‌بارترین سوءاستفاده‌کنندگان از حقوق بشر در جهان قرار دارد و مسئول قحطی و وبا در یمن است؛ اما مهم‌ترین خریدار تسلیحات ساخت آمریکاست. چرا دونالد ترامپ سازندگان تسلیحات را به حقوق بشر ترجیح می‌دهد؟

وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که شرکت «لاکهید مارتین» این کشور اولین پیش پرداخت به میزان ۹۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار در ازای تحویل سامانه‌های پدافند هوایی «THAAD» به عربستان سعودی را دریافت کرد.

در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی توافق نامه خرید ۴۴ سامانه پدافند هوایی «THAAD»به ارزش ۱۵ میلیارد دلار را به امضا رساند؛ این در حالیست که جنایت‌های ائتلاف سعودی علیه مردم مظلوم یمن همچنان ادامه دارد.