  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

محدودیت‎های جدید برای داوران فوتبال تصویب شد

محدودیت‎های جدید برای داوران فوتبال تصویب شد

نشست اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز گذشته در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با حضور علیرضا سهرابی، داوود رفعتی، فریدون اصفهانیان، رضا غیاثی، محمدرضا فلاح، زاهد بحرینی و طاهره کشتیرانی در مرکز ملی فوتبال برگزار و موارد زیر به تصویب اعضا رسید:

- داوران و ناظران (مرد) در طول سال ۳ مرتبه و داوران و ناظران (خانم) ۵ مرتبه مجاز هستند همانند کنفدراسیون فوتبال آسیا از انجام مأموریت (قضاوت و نظارت) انصراف دهند و در غیر این صورت برای فصل کنار گذاشته خواهند شد.

- ناظران داوری که با کمیته داوران همکاری می‌کنند بدون مجوز دپارتمان و کمیته اجازه حضور به عنوان کارشناس در برنامه‌های تلویزیونی، شبکه اجتماعی، کانال‌های مجاز و غیرمجاز را ندارند و نمی‌توانند علیه کمیته داوران و فدراسیون موضع گیری کنند.

- داوران فعال استان‌ها بدون مجوز کمیته و دپارتمان نمی‌توانند در مسابقات استان‌های دیگر قضاوت کنند.

- داوران فعال مجوز تدریس در کلاس توجیهی در سایر استان‌ها را ندارند.

کد مطلب 4567465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها