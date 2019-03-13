به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با حضور علیرضا سهرابی، داوود رفعتی، فریدون اصفهانیان، رضا غیاثی، محمدرضا فلاح، زاهد بحرینی و طاهره کشتیرانی در مرکز ملی فوتبال برگزار و موارد زیر به تصویب اعضا رسید:

- داوران و ناظران (مرد) در طول سال ۳ مرتبه و داوران و ناظران (خانم) ۵ مرتبه مجاز هستند همانند کنفدراسیون فوتبال آسیا از انجام مأموریت (قضاوت و نظارت) انصراف دهند و در غیر این صورت برای فصل کنار گذاشته خواهند شد.

- ناظران داوری که با کمیته داوران همکاری می‌کنند بدون مجوز دپارتمان و کمیته اجازه حضور به عنوان کارشناس در برنامه‌های تلویزیونی، شبکه اجتماعی، کانال‌های مجاز و غیرمجاز را ندارند و نمی‌توانند علیه کمیته داوران و فدراسیون موضع گیری کنند.

- داوران فعال استان‌ها بدون مجوز کمیته و دپارتمان نمی‌توانند در مسابقات استان‌های دیگر قضاوت کنند.

- داوران فعال مجوز تدریس در کلاس توجیهی در سایر استان‌ها را ندارند.