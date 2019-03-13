برگزاری اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر با نگاه به مرز و مرزداری و اقوام ایرانی و به قصد ایجاد فرصت پیوند فرهنگی و هم‌اندیشی ساکنین مرزهای ایران برگزار می‌شود.

این جشنواره در تلاش است با نگاه به مرز و مرزداری و اقوام ایرانی فرصتی برای پیوند فرهنگی و هم‌اندیشی ساکنین مرزهای ایران فراهم کند. به همین منظور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ استان سیستان و بلوچستان، اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر را به جهت آشنایی ساکنان استان‌های مرزنشین در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ... برگزار خواهند کرد.

این جشنواره در دو بخش «مسابقه» و «نمایش‌های آیینی و سنتی» برگزار خواهد شد.

سقف پذیرش آثار در بخش «مسابقه» ۱۰ نمایش است. آثار متقاضی این بخش نباید تا پیش از این در هیچ جشنواره رقابتی در گستره سراسری شرکت کرده باشند. آثاری می‌توانند در این بخش شرکت کنند که تا پیش از مهلت ارسال آثار حداقل پنج اجرای عمومی (به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمن هنرهای نمایشی استان) داشته باشند.

بخش «نمایش‌های آیینی و سنتی» نیز به صورت رقابتی برگزار می‌شود و بر اساس انتخاب هیأت داوران در سه بخش تحقیق و پژوهش آیین‌ها، کارگردانی و طراحی فضای نمایشی یک برگزیده معرفی و به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود. سقف پذیرش اثر در این بخش شش نمایش و حداکثر تعداد نفرات هر گروه ۱۲ نفر است.

اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ایرانشهر برگزار می‌شود و دبیرخانه این رویداد هم در همین شهرستان قرار دارد.

فرخوان اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر بعد از تایید نهایی مدیرکل هنرهای نمایشی به زودی منتشر خواهد شد.