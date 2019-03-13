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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

توافقات اولیه برای بازی دوستانه فوتسال ایران و اسپانیا

توافقات اولیه برای بازی دوستانه فوتسال ایران و اسپانیا

سرپرست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و پدرو گالان مدرس اسپانیایی فوتسال در نشستی مشترک راه‎کارهای تقویت مناسبات دوجانبه و همکاری‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوود پرهیزکار در نشست با مدرس اسپانیایی فوتسال با تاکید بر ضرورت گسترش تعاملات همه جانبه خواستار تقویت همکاری‌ها در زمینه برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی همچنین حوزه استعدادیابی و برگزاری اردوهای مشترک و مسابقات تدارکاتی شد.

در این جلسه همچنین توافقاتی پیرامون انجام مسابقات دوستانه بین تیم‌های ملی فوتسال بانوان و آقایان ایران و اسپانیا صورت گرفت.

همچنین پدرو گالان در نشست با سرپرست کمیته فوتسال ایران با اشاره به ویژگی‌های قابل توجه فوتسال ایران همچنین استعداد بازیکنان ایرانی تقویت همکاری‌های مشترک بین دو کشور را بسیار سودمند و مفید ارزیابی کرد.

کد مطلب 4567473

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