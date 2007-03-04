سفرای جدید ایران در کنگو و مکزیک با معاون اجرایی رئیس جمهور دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس ستاد همکاری های توسعه ای دردیدار با قمی سفیر جدید ایران در کشور کنگو ضمن تاکید بر روابط فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشور کنگو گفت: استفاده از ظرفیت های مناسب آفریقا با نگاه ویژه برای توسعه، یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: به دلیل روحیه عدالت محوری واستکبار ستیزی و آزادی خواهی بین ملت های ایران و آفریقا پیوند دو ملت می تواند آغاز خوبی برای ایجاد ظرفیت های مناسب اقتصادی باشد.

سعید لو خاطر نشان کرد: در دولت نهم ستاد همکاری های توسعه ای با ظرفیت مناسب و بالا برای توسعه و رونق بخش خصوصی، صادرات کالا و خدمات وجود دارد که سیفر ایران در کنگو باید در این زمینه گام های اساسی را بردارد.

در این دیدار قمی سفیر جدید ایران در کشور کنگو با تشریح ظرفیت های مناسب اقتصادی توسعه در کشورهای آفریقایی بخصوص کشور کنگو خواستار استفاده از این ظرفیت ها شد.

همچنین قدیری ابیانه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور مکزیک نیز در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور با تشریح زمینه های مساعد فعالیت های اقتصادی اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین به ویژه کشور مکزیک گفت: در کشور مکزیک با توجه به ظرفیت های موجود زمینه های تجارت و فعالیت اقتصادی مناسبی وجود دارد.

در این دیدار نیز معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن استقبال از ایجاد ارتباط فیمابین ملت ها گفت:علیرغم فاصله طولانی بین دو کشور ایران و مکزیک باید گسترش و توسعه روز افرون مناسبات فیمابین، رابطه و نزدیکی دو ملت ایران و مکزیک افزایش پیدا کند.

سعید لو افزود: با توجه به ظرفیت های اقتصادی و تجاری کشور مکزیک دولت نهم نیز این آمادگی را دارد با بهره گیری از ظرفیت های مناسب به توسعه اقتصادی بپردازد.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: رونق بخش خصوصی و بهره گیری از توان این بخش در صادرات و واردات کالا و خدمات می تواند نقطه عطفی در مناسبات دو کشور باشد.