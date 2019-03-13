۵۰۰ نهال مثمر به یاد شهدا در شهرک کوثر کرج کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان بضاعتی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز شهید که همراه با کاشت نهال همراه بود، اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است و منحصر به قشر خاصی نیست.

وی اضافه کرد: هم‌زمان با سالروز بزرگداشت روز شهید ۵۰۰ اصله نهال مثمر در شهرک کوثر کاشته شد. امسال در تقویم برنامه‌های هفته درختکاری کاشت نهال به یاد شهیدان دارای جایگاه خاصی برای سازمان سیما و منظر بوده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج با تأکید بر اینکه در مناطق دو نیز با حضور خانواده شهدا نهال غرس شده است، گفت: این سازمان و مجموعه مدیریت شهری برای ایجاد فضای سبز در قالب نام معزز شهدا این آمادگی را دارد که در تمامی نقاط شهر، درختی بانام شهدا بکارد تا به‌نوعی عطر و بوی شهدا را در شهر متبلور نماید.

بضاعتی پور با اشاره به اینکه فضای سبز پایه و اساس محیط‌زیست شهری است، گفت: ایجاد فضای سبز ازجمله زیرساخت‌هایی است که در توسعه فضای شهری حائز اهمیت است و سیاست این سازمان و مدیریت شهری کرج گسترش فضای سبز و ایجاد کمربند سبز در فضای پیرامونی شهر است.