فضای صادرات ملتهب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان که در سالن همایش اتاق بارزگانی زنجان برگزار شد، با بیان اینکه خوشبختانه آمار حاکی از آن است که زنجان جز استان‌هایی است که به لحاظ برخورداری از فضای مطلوب کسب و کار در جایگاه قابل توجهی قرار دارد، افزود: اگر امروز به لحاظ فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی قرار داریم، به خاطر اقداماتی است که در طول یک سال اخیر انجام شده است.

وی با یادآوری اینکه یک سال گذشته استان در زمینه فضای کسب و کار به هیچ وجه از شرایط مطلوبی برخوردار نبود اما امروز جز سه استان برتر کشور از این حیث به‌شمار می‌رود، ادامه داد: بدون شک، فضای کسب و کار استان به هر اندازه که مطلوب بوده و زنجان در زمره استان‌هایی باشد که از این حیث سرآمد است، این بدان معنی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با فراغ بال در این استان به سرمایه‌گذاری بپردازند.

جمیلی با اشاره به اینکه با اقدامات صورت گرفته در طول یک سال گذشته توانستیم فضای ملتهب استان را در حوزه کسب و کار بهبود بخشیده و به جایگاه مطلوب امروز که ۶.۰۵ درصد است برسانیم، اظهار کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان از سوی دولت به بهانه بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور در شرایطی اتفاق می‌افتد که نباید فراموش کنیم که موضوع معافیت مالیاتی صادرکنندگان یک قانون است و نباید تحت تأثیر سایر عوامل قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه موضوع معافیت مالیاتی در برهه کنونی برای صادرکنندگان یک زمینه رقابت‌پذیری به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: برخی از واحدها در استان زنجان صرفاً فعالیت خود را معطوف به بازارهای صادراتی کرده‌اند و این بدان معنی است که اگر قرار باشد معافیت مالیاتی که یک قانون است، حذف شود، این رقابت‌پذیری نیز در امر صادرات از بین خواهد رفت.