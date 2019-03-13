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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۵۷

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران خبر داد؛

کشف پوشاک قاچاق به ارزش۴میلیاردتومان از واحدهای متخلف استان تهران

کشف پوشاک قاچاق به ارزش۴میلیاردتومان از واحدهای متخلف استان تهران

تهران- معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از کشف پوشاک قاچاق به ارزش۴میلیاردتومان از واحدهای متخلف استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: از ۲۱۳ واحد صنفی که مورد بازرسی قرار گرفتند تعداد ۱۱۴ واحد همکاری کامل با بازرسین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند.

گودرزی بیان داشت: ۴ میلیارد تومان ارزش کالاهای مکشوفه پوشاک برندهای قاچاق در بازرسی از واحدهای متخلف است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه استمرار طرح بازرسی از واحدهای عرضه کننده پوشاک قاچاق نیازمند تشکیل تیم‌های بازرسی به مراتب بیشتر است گفت: تمام تلاش خود را در این زمینه می‌کنیم تا با این معضل اجتماعی به خوبی مبارزه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد ۱۷۲ رأس دام سبک و ۵۰ رأس دام سنگین آمار کشفیات قاچاق دام زنده در تهران است گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمان‌های مختلف قابل مشاهده است و حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیمات امنیتی و انتظامی نقش مهمی دارند.

گودرزی گفت: حوزه‌های اقتصادی باید جدی تر عمل کنند و در این راستا همراهی همه دستگاه‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف با حفظ جایگاه استانداری نیاز اساسی برای دستیابی به موفقیت‌ها در حوزه امنیتی است.

کد مطلب 4567490

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