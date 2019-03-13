کشف پوشاک قاچاق به ارزش۴میلیاردتومان از واحدهای متخلف استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: از ۲۱۳ واحد صنفی که مورد بازرسی قرار گرفتند تعداد ۱۱۴ واحد همکاری کامل با بازرسین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند.



گودرزی بیان داشت: ۴ میلیارد تومان ارزش کالاهای مکشوفه پوشاک برندهای قاچاق در بازرسی از واحدهای متخلف است.



معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران با بیان اینکه استمرار طرح بازرسی از واحدهای عرضه کننده پوشاک قاچاق نیازمند تشکیل تیم‌های بازرسی به مراتب بیشتر است گفت: تمام تلاش خود را در این زمینه می‌کنیم تا با این معضل اجتماعی به خوبی مبارزه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد ۱۷۲ رأس دام سبک و ۵۰ رأس دام سنگین آمار کشفیات قاچاق دام زنده در تهران است گفت: تلاش شبانه روزی در حوزه امنیتی و انتظامی استانداری تهران در زمان‌های مختلف قابل مشاهده است و حوزه بازرسی و حراست استانداری تهران با تلاش شبانه روزی در اتخاذ تصمیمات امنیتی و انتظامی نقش مهمی دارند.

گودرزی گفت: حوزه‌های اقتصادی باید جدی تر عمل کنند و در این راستا همراهی همه دستگاه‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف با حفظ جایگاه استانداری نیاز اساسی برای دستیابی به موفقیت‌ها در حوزه امنیتی است.