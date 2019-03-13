معرفی داوران نهایی جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم نصیری دبیر ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس، ضمن معرفی داوران بخش نهایی این دوره از جشنواره گفت: فرهاد قائمیان، سعید اسدی و گلبرگ ابوترابیان که هر سه از اساتید نام آشنای هنرهای نمایشی کشور هستند داوری آثار راه یافته به بخش نهایی ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس را بر عهده خواهند داشت.

وی در پایان درباره نحوه برگزاری این جشنواره عنوان کرد: این رویداد تئاتری کشور که در سال اول فعالیت سراسری خود توانست ۱۶۱ اثر نمایشی را از ۲۰ استان و پنج منطقه آزاد کشور به خود جلب کند همزمان با روز جهانی تئاتر، هفتم فروردین ماه ۱۳۹۸ (۲۷ مارس ۲۰۱۹) در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس برگزار خواهد شد.