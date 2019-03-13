قزاقستان و ازبکستان هم پرواز بوئینگ را ممنوع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، وزارت صنایع و توسعه زیرساخت قزاقستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت هواپیمایی «اسکات ایرلاینز» تا اطلاع ثانویه پرواز هواپیمای آمریکایی بوئینگ را متوقف کرده است.

به گزارش راشاتودی، وزارت حمل و نقل ازبکستان نیز ورود و خروج هواپیماهای «بوئینگ ۷۳۷ مکس» به این کشور را ممنوع اعلام کرده است.

این در حالیست که پیشتر فرانسه، آلمان و انگلیس، هند و لبنان نیز در بیانیه‌های جداگانه ای به اقدام مشابهی مبادرت کرده بودند.

گفتنی است، یکشنبه هفته جاری یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خط هوایی اتیوپی در پرواز خود از آدیس آبابا به نایروبی، پایتخت کنیا دچار سانحه شد که در این سانحه هوایی، تمامی ۱۵۷ سرنشین این هواپیما (هشت خدمه و ۱۴۹ مسافر) کشته شدند.