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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

پخش «به وقت شام» از شبکه یک سیما

پخش «به وقت شام» از شبکه یک سیما

سینمایی «به وقت شام» برای اولین بار از شبکه یک تلویزیون روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما؛ فیلم سینمایی «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی کیا پنج شنبه یکم فروردین سال ٩٨ ساعت ۲۲، در شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

شبکه یک سیما از ٢٩ اسفند سریال نوروزی «نون خ» را پخش می‌کند اما در شب یکم فروردین به دلیل مصادف شدن با شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها، سینمایی «به وقت شام» را جایگزین آن می‌کند.

«به وقت شام» محصول سال ۱۳۹۶ است که موفق به دریافت ۳ سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

در «به وقت شام» خواهیم دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آن‌ها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَدمُر به سمت دمشق است، آن‌ها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنهاست ….

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده اند.

کد مطلب 4567505
فریبرز دارایی

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