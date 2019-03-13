ناصر اصلانی معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مجموع کشفیات این هفته ۱۰۳۵۳ کیلوگرم می‌باشد که نسبت به هفته گذشته که ۱۹۰۱۴ کیلوگرم بوده ۴۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک به میزان ۸۵۴۰ کیلوگرم بوده است که ۸۲.۵ درصد مجموع کشفیات را شامل می‌شود.

اصلانی ادامه داد: همچنین از این میزان، ۸۴۰ کیلوگرم حشیش، ۳۶۵ کیلوگرم هروئین، ۱۰۰ کیلوگرم شیشه، ۳۶۴ کیلوگرم مرفین، ۴۸۴۹ عدد قرص روان‌گردان و ۳۲۷ کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی ۱۰۵۱ فقره عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره ۹.۸۵ کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در هفته اخیر مجموعاً ۶۵۲۷ متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر و خصوصاً طی طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۸۴۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، ۱۴۷۶ نفر خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد و ۴۱۵۵ نفر معتاد متجاهر دستگیر شده‌اند. ۴۵۴ نفر نیز طی سایر عملیات‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

وی افزود: از ۴۸۴۹ عدد قرص‌های روان‌گردان مکشوفه در این مقطع، بیشترین تعداد با ۲۲۲۷ عدد مربوط به استان گلستان است که نشان‌دهنده ۴۵.۹ درصد مجموع کشفیات قرص‌های روان‌گردان در هفته اخیر است.

اصلانی با بیان اینکه بالغ بر ۸۴ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هفت استان کشور می‌باشد، اظهار داشت: بیشترین حجم کشفیات با ۴۱۶۶ کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل ۴۰ درصد کشفیات کشور می‌باشد و کرمان با ۱۶۹۶ کیلوگرم، هرمزگان با ۱۳۲۷ کیلوگرم، تهران با ۵۸۴ کیلوگرم، یزد با ۵۰۷ کیلوگرم، خراسان جنوبی با ۴۳۸ کیلوگرم و اصفهان با ۴۲۶ کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون مقابله با عرضه ستاد افزود: سهم کشفیات ۵ استان اولویت‌دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات کشور در هفته مذکور ۷۴.۵ درصد است.

اصلانی اظهار داشت: طی این مدت، ۱۱۲ دستگاه خودرو، ۴۸ دستگاه موتورسیکلت، ۹ قبضه سلاح و ۱۶ دستگاه موبایل توقیف شد.