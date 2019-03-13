آغاز بارش برف و باران در مناطق غربی و جنوبی استان اصفهان

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار بر روی استان طی امروز است.

وی بیان داشت: بر این اساس در اکثر مناطق استان وضعیت جوی صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: فردا با نفوذ سامانه ناپایدار به استان شاهد افزایش ابر هستیم و از عصر بارش برف و باران از مناطق غربی و جنوبی استان آغاز و به تدریج با شدت کمتر روز جمعه بقیه مناطق استان را در بر می‌گیرد.

وی گفت: روز جمعه در بیشتر مناطق استان وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود.

علی عسگریان ادامه داد: دمای هوا امروز در اکثر مناطق استان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش باد همراه است، ادامه داد: روز جمعه هوای اصفهان نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید و همراه با بارشهای سبک است.