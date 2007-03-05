نهال های صلح در دانشگاه تربیت معلم غرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرج ، این نهال ها با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و اعلام صلح و دوستی ایران به ملل متمدن جهان در بلوار اصلی دانشگاه از درب ورودی تا جلوی دانشکده ها غرس خواهند شد.

مراسم غرس نهال صبح روز 15 اسفندماه به طور همزمان توسط دانشجویان و استادان انجام می گیرد و بیش از دو هزار نفر از دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه در این مراسم شرکت خواهند کرد.

هدف اصلی انتخاب نهال زیتون برای غرس در این دانشگاه ، یادآوری صلح طلبی و مهرورزی ایرانیان ، پایداری و تحمل در مقابل حوادث که از مشخصه های درخت زیتون است و پاکسازی هوا که درخت زیتون در انجام آن بسیار توانمند است ، عنوان شده است.

دانشگاه تربیت معلم تهران با بیش از 10 هزار دانشجو و 7 دانشکده ، در کرج واقع شده است.