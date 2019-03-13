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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۴

زمان پرواز پرسپولیس برای آخرین بازی سال مشخص شد

زمان پرواز پرسپولیس برای آخرین بازی سال مشخص شد

برنامه پرواز رفت و برگشت پرسپولیس به شهر رشت برای بازی با سپیدرود رشت مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین بازی خود در سال ۹۷ را خارج از خانه و در شهر رشت مقابل سپیدرود برگزار می‌کند.

سرخپوشان روز جمعه پس از انجام تمرین خود در درفشی‌فر، ناهار را در این مجموعه صرف خواهند کرد و پس از آن راهی فرودگاه می‌شوند تا با پرواز ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه عازم شهر رشت شوند. البته پیش‌بینی‌های هواشناسی تا این لحظه حکایت از آن دارد که شهر باران در روز شنبه که بازی برگزار می‌شود، بارانی نخواهد بود.

گفتنی است کاروان پرسپولیس قرار است پس از بازی، با پرواز ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه به تهران برگردند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ شنبه هفته آینده از سری رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر مقابل سپیدرود رشت بازی خواهد کرد.

کد مطلب 4567528

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