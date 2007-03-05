انتخاب اعضای دانشجویی شورای نظارت انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دو عضو دانشجویی شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران شب گذشته با حضور 7 کاندیدا از میان فعالان انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه برگزار شد که طی آن امیر صحرارو از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و محمدرضا شمشیرگر از فعالان انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با آراء نمایندگان انجمنهای علمی دانشجویی این دانشگاه انتخاب شدند.

فعالیت اعضای شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران به گفته مدیر دفتر این انجمن ها با حکم آیت الله دکتر عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران رسمیت پیدا می کند.

شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی بر طبق آیین نامه وزارتی این انجمن ها دارای 2 عضو دانشجویی است و ترکیب غیر دانشجویی این شورا شامل معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس هیات، مدیر کل امور پژوهشی، مدیرکل امور دانشجویی و مدیر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه است.

بر طبق این گزارش، محمد پورقاسم عضو دانشجویی دوره پیشین شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، شب گذشته در ارائه گزارش به فعالان این انجمن ها گفت: "حضور نمایندگان دانشجویان در این شورا، مهم است. سال گذشته نیز انتخابات اعضای دانشجویی شورای حمایت برگزار شد ولی یک بار هم جلسه شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه برگزار نشد."