  1. استانها
  2. تهران
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

پس از عمل جراحی در بیمارستان؛

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن «شاهدشهر» به ۴ بیمار اهدا شد

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن «شاهدشهر» به ۴ بیمار اهدا شد

شهریار- اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن «شاهدشهر» به ۴ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه عمل اهدا عضو مسلم خزایی جوان شاهدشهری در بیمارستان رسول اکرم تهران انجام شد.

بر اساس این گزارش این اهدا کننده پس از اینکه به دلیل عارضه مغزی به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار منتقل شده بود و پس از آن‌که مرگ مغزی این جوان به تأیید تیم پزشکان بیمارستان رسید با اقدام و رضایت خداپسندانه خانواده‌اش به بیمارستان رسول اکرم تهران جهت اهدا اعضا به بیماران نیازمند منتقل شد.

گفتنی است که پس از طی مراحل قانونی قلب، چشم، ۲ کلیه و کبد اهدا کننده برای انجام عمل پیوند به ۴ بیمار نیازمند استفاده شد.

کد مطلب 4567545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها