پیشروی کویر از شرق استان به سمت شهر اصفهان

حجت الله غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد کمربند سبز حفاظتی برای شرق شهر اصفهان از اولویت ویژه‌ای برخوردار بود، اظهار داشت: هم اکنون این منطقه ایجاد شده است و شرایط ایجاب می‌کند که برای این اراضی طرحی تهیه شود و انواع پروژه‌های گردشگری برای آن تعریف شد.

وی در خصوص تعیین تکلیف اراضی کشاورزی واقع در خوراسگان گفت: این پهنه حدوداً ۱۰۰ هکتاری که در وسط شهر اصفهان و در منطقه ۱۵ واقع است بسیار ارزشمند است و نیاز به یک طرح و کار ویژه دارد به گونه‌ای که این طرح برای شهر و استان طرحی ماندگار شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بیان داشت: محدوده بافت ناکارآمد شهری چهار شهر در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت و پنج شهر استان که شامل شهرهای رزوه، حبیب آباد، کهریزسنگ، داران، خالدآباد، پیربکران و عسکران هستند در دستور کار کمیته کار راه و شهرسازی قرار گرفت.

غلامی اضافه کرد: برای پنج شهر قهجاورستان، قمصر، نیاسر، طرق رود و بادرود هنوز اقدامی صورت نگرفته و در صورت آماده شدن محدوده بافت ناکارآمد این پنج شهر همه شهرهای استان داری محدوده مصوب خواهند بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: محدوه بافت ناکارآمد شهری شهرهای خورزوق به مساحت ۱۰۲ هکتار، زیار ۱۲.۵ هکتار، پیربکران ۹۳.۲ و دامنه ۶۱ هکتار در این جلسه بررسی و مصوب شد.