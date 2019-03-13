تقدیر جامعه مدرسین حوزه از مراجع تقلید

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی تقدیر و تشکر خود را از بیانات اخیر مراجع معظم تقلید در حمایت از جایگاه شورای عالی حوزه‌های علمیه اعلام کرد.

متن این پیام که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی مباحث مطرح‌شده اخیر درباره شورای عالی حوزه‌های علمیه و اعضای محترم آن، باید اذعان نمود این نهاد مهم و مؤثر حوزوی، نقش فراوانی در تدبیر و تمشیت امور حوزه‌های علمیه و پیشبرد اهداف و برنامه‌های آن داشته و در طول سال‌های مختلف فعالیت خود توانسته است به توانایی‌ها و قابلیت‌های علمی و عملی حوزه‌های علمیه و مدیریت این دستگاه عظیم فرهنگی بیفزاید.

تردیدی نیست که دشمنان انقلاب که شاهد چهل سال حرکت غرور آفرین ملت شریف ایران با هدایت‌گری‌های حوزه‌های علمیه، علما، مراجع معظم تقلید «دامت برکاتهم»، روحانیت و در رأس آنان امام عظیم‌الشأن (رحمة‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «مدظله العالی» بوده‌اند، همه تلاش خود را در کم‌رنگ ساختن نقش بی‌بدیل روحانیت خدمتگزار به کار می‌گیرند و از این رهگذر، نباید برخی از روی ناآگاهی به این هدف کمک نمایند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تجلیل و قدردانی از حمایت پرصلابت مراجع معظم تقلید «دامت برکاتهم»، از شورای عالی حوزه‌های علمیه که بار دیگر عظمت جایگاه شامخ مرجعیت و حضور حکیمانه و مشفقانه این بزرگواران در دفاع از حوزه‌های علمیه و روحانیت را می‌رساند صمیمانه سپاسگزاری می‌نماید.